Solbakken: Forsvarsprofil melder forfall til skjebnekampen mot Italia

Det opplyser landslagssjef Ståle Solbakken overfor TV 2.

– Andreas blir trolig tvunget til en operasjon. Det er noe jeg har vært klar over at kunne skje ei stund, så for meg kommer ikke dette som julekvelden på kjerringa, sier Solbakken til kanalen.

Hanche-Olsen har over tid har slitt med et vondt kne. Likevel har han fullført sesongen med klubblaget. Nå må det trolig tas grep.

Fra tidligere er det opplyst at en annen midtstopperprofil, Sondre Langås, er uaktuell for spill mot Italia og Estland som følge av en operasjon.

Det er også usikkerhet rundt Torbjørn Heggem og Kristoffer Ajer, som begge har lite spilletid den siste tiden.

– Pre-campen vi skal ha blir ekstremt viktig for både Torbjørn Heggem og Kristoffer Ajer, sier Ståle Solbakken til TV 2.