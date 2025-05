Kombinertkongen Riiber ansatt i Norges Skiforbund – får ny rolle

Det bekrefter sportssjef Ivar Stuan overfor NTB.

Han har i lengre tid jobbet med å lande en avtale med Riiber om en rolle rundt landslaget. Nå er prosessen i mål.

– Vi begynte å se på løsninger da jeg etter jul fortalte Ivar at jeg skulle legge opp, slik at jeg kunne komme i gang på en ydmyk måte uten altfor mye ansvar, og slik at jeg kunne jobbe med de spissområdene jeg er god på, sier Riiber til NTB.

– Jeg er ansatt gjennom min personlige sponsor som jeg har hatt i mange år, og de leier meg ut til skiforbundet som konsulent for teknikk- og utstyrsutvikling, legger han til.

Det har aldri vært noen tvil om at skiforbundet har ønsket å sikre seg kompetansen til den pensjonerte kombinertkongen. Utfordringen har vært å finne økonomi til å ansette Riiber.

To jobber

Så sent som i forrige uke bekreftet sportssjef Stuan overfor NTB at det gikk mot en løsning, men at de siste detaljene knyttet til økonomi fortsatt ikke var landet.

– Jeg er mer optimistisk i dag enn jeg var i går. Det har gått riktig vei de siste dagene. Realiteten i skiforbundet er at vi er satt under et sterkt økonomisk press. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, sa Stuan.

Riiber er ansatt i en 50 prosent stilling som teknikk- og utstyrsansvarlig for kombinertløperne. 27-åringen har gjennom karrieren utmerket seg som innovativ og hele tiden på jakt etter nye løsninger.

Ved siden av jobben på landslaget skal han jobbe i en halv stilling i Olympiatoppens avdeling i Innlandet. Riiber er bosatt på Lillehammer.

Det har vært en kjent sak at den norske kombinertkongen også har vært ettertraktet av flere utenlandske landslag etter at han bestemte seg for å avslutte karrieren. Nå har skiforbundet altså sørget for at Jørgen Graabak og kollegene får glede av gullgrossistens kunnskap i årene som kommer.

Frihet

– Dette er starten på treneryrket, og jeg har skaffet meg en fin totalpakke som gjør at jeg har en del frihet til å gjøre oppgaver som passer meg. Jeg skal prøve å dele kunnskap som jeg til enhver tid sitter på. Jeg kunne ikke fått en bedre overgang fra toppidrettslivet og inn i arbeidslivet, sier Riiber.

27-åringen bekrefter at andre har hatt følere ute etter ham.

– Det har vært andre interessenter, noen tilbud fra andre i Norge og også fra Italia som skal ha et OL på hjemmebane, men jeg måtte se på totalpakken. Og noe av ønsket mitt med å legge opp var jo at jeg skulle være mer hjemme.

Riiber la opp etter forrige sesong grunnet helseproblemer. Han har fått påvist Crohns sykdom, en kronisk inflammatorisk tarmtilstand som han må leve med resten av livet.

Riiber har elleve VM-gull. I tillegg har han ett OL-sølv fra lagkonkurransen i 2018 i Sotsji.