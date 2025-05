Hedenstad avgjorde da Lillestrøm slo ut cupmester Fredrikstad i straffedrama

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

LSK-keeper Mads Hedenstad reddet Fredrikstads første og tredje straffe fra henholdsvis Emil Holten og Daniel Eid, og så presset han Sondre Sørløkk til å skyte utenfor.

Markus Karlsbakk, Kevin Krygård og Ruben Gabrielsen scoret på tre av LSKs fire straffer.

– Dette er fantastisk. Jeg føler at vi har vært bra i hele dag. Gutta har selvtillit, og jeg vet at de scorer. Da er det bare min jobb å redde, sa Hedenstad til NRK.

– Dette trengte vi som lag og klubb. Det er meget deilig å slå Fredrikstad.

Fortjent ledelse

Fredrikstad fikk det tøft i første omgang mot 1. divisjons lederlag Lillestrøm, og Thomas Lehne Olsen scoret et fortjent ledermål for hjemmelaget etter et snaut kvarter.

Han ble spilt gjennom av Salieu Drammeh, som skapte store problemer for Fredrikstad, og Fallou Fall ødela offside ved å ligge for dypt. Alene med Jonathan Fischer scoret Lehne Olsen sikkert.

Drammeh hadde en kjempesjanse til å doble ledelsen senere i omgangen, men Fredrikstad hevet seg i slutten av omgangen, og Patrick Metcalfe nikket over på en stor sjanse til å utligne.

Drametikk

TIdlig i den andre omgangen bommet Sander Sørløkk på ballen da også han kom til en stor mulighet foran LSK-målet, og allerede i det 50. minutt kom 1-1-scoringen da Stian Stray Molde bredsidet ballen i mål ved lengste stolpe på innlegg fra Henrik Skogvold.

Begge lag hadde muligheter til å avgjøre kampen både i ordinær tid og ekstraomgangene, men det endte med straffedrama.

Dermed er begge fjorårets cupfinalister, Fredrikstad og Molde, ute av cupen. Kvartfinalene trekkes torsdag formiddag. Hvis Lillestrøm trekker et Eliteserielag, får LSK hjemmekamp.