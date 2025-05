Nytt Uefa-utspill etter kongressbråket: – Det var en isolert hendelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sist torsdags møte mellom de 211 medlemslandene i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i Paraguay startet mer enn to timer etter planen som følge av at Infantino var forsinket etter å ha vært på en omstridt reise til Midtøsten.

Forsinkelsen skapte stor frustrasjon blant flere deltakere. Norges fotballpresident Lise Klaveness og presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), Aleksander Ceferin, var blant dem som forlot Paraguay før kongressen var over.

Klaveness rettet i etterkant kritikk mot Fifa-ledelsen.

Nå forsøker Uefa å roe ned situasjonen. I en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået AFP beskrives forholdet mellom Ceferin og Infantino som «svært godt» og «preget av åpen kommunikasjon og gjensidig respekt».

– Den nylige episoden var isolert og gjenspeiler ikke vårt pågående samarbeid, heter det også i uttalelsen.

Kritiske røster

Infantino beklaget forsinkelsen da han talte til kongressen før flere av delegatene dro.

Fifa-presidenten ga flyproblemer skylden for sin sene ankomst, men understreket samtidig viktigheten av å delta på møtene i Qatar og Saudi-Arabia. De to landene var og er vertskap for VM-sluttspillene i 2022 og 2034.

– Som Fifa-president er mitt ansvar å ta avgjørelser i organisasjonens beste interesse (...) Jeg følte at jeg måtte være der for å representere fotballen og dere alle, sa Infantino om besøket sitt i Midtøsten.

Uefa sendte i kjølvannet av kongressforsinkelsen ut en kraftfull uttalelse der situasjonen ble beskrevet som «dypt beklagelig». Videre ble Infantino anklaget for å sette sine «private politiske interesser» foran idretten.

Også Klaveness var kritisk.

– Det er uheldig og skuffende at Fifa-presidenten blir så forsinket til kongressen. Det er bekymringsfullt at denne viktige møteplassen med 2000 delegater ikke går etter planen. Kongressen er Fifas viktigste arena, og der medlemslandene har reist langt for å være med, sa hun.

Møtte Trump

Den norske fotballpresidenten la videre til at hun forventer at Fifa forklarer hva som skjedde og «sikrer at medlemslandene blir hørt og respektert framover».

Generalsekretær Karl-Petter Løken ble igjen i Sør-Amerika for å representere Norge i den gjenværende delen av kongressen etter at Klaveness reiste hjem.

Fifa-president Infantino møtte blant andre USAs president Donald Trump på turen til Midtøsten. Reisen gjorde at han gikk glipp av mange møter i forkant av selve kongressen.

Et planlagt styremøte i Fifa ble også framskyndet med flere dager og gjort digitalt.

Uefa-president Ceferin har offentlig sagt seg uenig med Infantino i flere saker de siste årene, spesielt planen om å avholde fotball-VM annethvert år i stedet for hvert fjerde. Den planen er nå skrotet.

Nylig beskrev Uefa-presidenten planene om et VM med 64 lag i 2030 for å feire turneringens hundreårsjubileum som en «dårlig idé».