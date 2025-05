Norges ishockeyherrer slapp med skrekken – unngikk VM-fiasko med knepen seier

Kun seier var godt nok for landslagssjef Tobias Johanssons mannskap i den siste VM-kampen i danske Herning.

Den oppgaven løste de norske iskrigerne, men underveis var det tendenser til både panikk og kjempetrøbbel mot et ungarsk lag ekspertene på forhånd var tydelige på at skulle slås.

Etterpå var landslagssjef Tobias Johansson lettet.

– Jeg har hatt noen vanskelige ting med barna opp gjennom årene. Da er man satt ut av spill. Hele den kampen var egentlig fæl. Jeg synes måten spillerne gjennomfører dette på er beundringsverdig, sa han til Viaplay.

VM endte likevel i skuffelse. Johansson ville ikke svare på om Norges utvikling har vært god nok under hans ledelse.

– Det trenger jeg ikke svare på nå. Jeg vet at media fisker etter slike ting. Vi er fortsatt i A-VM, og vi har kjøpt oss ett år til å bruke på dette prosjektet.

Landslagssjefen mener det både må til en ekstern og intern evaluering av Norges VM-innsats.

Kjempestart

Norge fikk en drømmestart da Noah Steen fikset 1-0 tidlig i en første periode der spillerne i rødt, hvitt og blått hadde noenlunde kontroll tross flere unødvendige utvisninger.

Deretter fulgte en midtperiode der Ungarn la kraftig press på det norske laget. Målvakt Tobias Normann måtte hente fram flere pangredninger for å hindre baklengs.

– Vi har griseflaks at det ikke står 1-1 eller 2-1 til Ungarn. Vi kan ikke fortsette som dette, sa Viaplay-ekspert Alexander Bonsaksen i kanalens studio i andre pause.

Holdt unna

I tredje periode fikk Norge bedre kontroll på kampen og satte et visst press på slitne ungarere.

Mens Norge spilte sin nest siste VM-kamp allerede lørdag, kom Ungarn til skjebnekampen i Herning med søndagens senkamp mot Sveits (0-10-tap) i beina.

Norge-målvakt Normann fikk en mindre travel tredje periode. Samtidig fortsatte de norske gutta å slurve da muligheten til å punktere kampen dukket opp.

Med tre minutter igjen måtte riktignok Normann hente fram en enorm parade for å nekte ungarerne 1-1.

– Er det den som skal holde oss inne på det øverste nivået, sa Viaplay-kommentator Jørgen Klem.

Norge holdt unna de siste minuttene og kunne puste lettet ut.

Evaluering neste

Med tap hadde Norge vært en B-nasjon i ishockey. Det ville vært et hardt slag for et hockeyforbund som har mål om at Norge skal spille seg inn blant verdens åtte beste nasjoner i løpet av relativt få år.

Allerede i forkant av mandagens kamp varslet hockeypresident Tage Pettersen at innsatsen i det som har vært et skuffede mesterskap skal under lupen.

– Vi skal ha en god og bred evaluering etter dette mesterskapet, uansett hvordan denne kampen går, sa han til Viaplay.

Videre var Pettersen tydelig på at både spillere og landslagssjef Johansson må finne seg i å bli vurdert.

Svenske Johansson har to år igjen av femårskontrakten han signerte da han fikk jobben i 2022. De tre verdensmesterskapene han har ledet Norge i har endt uten kvartfinalebillett.