Milliardjackpot eller kjempefiasko: – Den viktigste kampen i Manchester Uniteds historie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjempestadionet San Mamés i Bilbao er onsdag arena for det som blir kontrastenes europeiske finale. Vinneren innkasserer det som knapt kan beskrives på annen måte enn en megajackpot, mens taperen står tilbake med ingenting.

Ved siden av europaligatrofeet og pengepremien fra turneringsseieren gir triumf også en svært lukrativ billett til neste sesongs Champions League-turnering.

Taperen holdes helt utenfor Europa-spill til høsten som følge av at Premier League-sesonge n har vært bekmørk for både United og Tottenham.

– Økonomisk sett er dette den viktigste kampen i Manchester Uniteds historie, sier fotballfinansekspert Kieran Maguire til BBC.

Han peker videre på at deltakelse i mesterligaen fra høsten av i seg selv vil kunne generere minst 100 millioner euro, tilsvarende 1,38 milliarder kroner, i billettinntekter, TV-penger og bonuser fra sponsorer.

Dersom United spiller seg videre fra ligafasen, legges det fort ytterligere 30-40 millioner britiske pund til summen.

Underskudd

De samme summene vil naturligvis kunne finne veien til Tottenhams klubbkasse dersom det blir hvit seier i Lisboa. Maguire argumenterer imidlertid med at United trenger den økonomiske jackpoten mer, blant annet på grunn av klubbens høye lønnskostnader.

– De trenger inntektene fra Champions League for å oppfylle sine løpende økonomiske forpliktelser, og det er før de begynner å hente inn spillerne manageren ønsker seg i sommer, sier eksperten.

Tottenham bokførte et årlig tap på 26 millioner pund i fjor, mens Uniteds underskudd til sammenligning var på hele 113 millioner pund i samme periode.

På Old Trafford har det samlede underskuddet vært på 300 millioner pund de siste tre årene, viser tall fra BBC.

Det sier også noe om at Champions League-milliarden vil løse større floker i Manchester enn i London.

Tottenham-tak

United-manager Ruben Amorim har opplyst at spillerstallen hans er skadefri foran sesongens desidert viktigste kamp, selv om det er en sannhet med modifikasjoner. Midtstopper Lisandro Martinez mister kampen med skade, og det gjør også Joshua Zirkzee som har en hamstringskade. Diogo Dalot, Leny Yoro og Matthijs De Ligt er alle usikre, men ryktes å bli klare til kamp.

Tottenham må på sin side klare seg uten viktige brikker som Dejan Kulusevski, James Maddison og Lucas Bergvall i Lisboa.

Britiske medier har i opptakten også spekulert tildels heftig i hvilke konsekvenser utfallet i Portugal kan få for de to finalistenes managere. Tottenham-sjef Ange Postecoglou har lagt listen høyt ved å fastslå at han normalt vinner en tittel i sin andre sesong i en klubb.

Tottenham har hatt et godt grep på United i de siste oppgjørene med tre strake seirer. London-klubben er ubeseiret i de seks siste kampene.

Spurs står med kun én seier på de elleve siste Premier League-kampene. Manchester United på sin side har én seier på de siste ti PL-oppgjørene.

De to lagene er overraskende nok tabellnaboer helt nede på 16.- (United) og 17.-plass.

Tottenham er i sin sjette europeiske finale. Det har blitt tre triumfer, alle i det som da het Uefa-cupen. Laget har ikke løftet et trofé siden ligacuptriumfen i 2008. Det er 41 år siden det ble europeisk jubel.

Manchester United vant europaligafinalen i 2017. I 2021 ble det tap for Villarreal på straffer (10-11).

I europaligafinalen mellom Tottenham og Manchester United blir det tysk dommerteam med Felix Zwayer som hoveddommer og Robert Kempter og Christian Dietz på linjene.

(©NTB)