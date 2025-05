Liverpool-smell tross kunstmål – Brighton fikk VAR-hjelp i viktig seier

Liverpool er for lengst seriemester i England. Det har gitt manager Arne Slot muligheten til å bruke spillere som har hatt en beskjeden rolle tidligere denne sesongen.

Slik var det også i mandagens bortekamp. Jarell Quansah, Harvey Elliott og Federico Chiesa fikk alle sjansen i startoppstillingen.

Nevnte Elliott sendte Liverpool i ledelsen allerede etter ni minutters spill, men et Brighton-lag som kjemper for spill i Europa neste sesong slo tilbake både én og to ganger.

Svenske Yasin Ayari sto for utligningen, før Liverpool-stjernen Szoboszlai sto for kampens øyeblikk da han banket inn 2-1 fra skrå vinkel. Ballen gikk over hodet på keeper Bart Verbruggen og inn i lengste hjørne.

Den japanske driblekunstneren Kaoru Mitoma startet kampen på benken, men ble sendt på banen i annen omgang. Først satte den fotrappe vingen inn 2-2 på en retur, og deretter regisserte han da 20-åringen Jack Hinshelwood fikset 3-2.

For å godkjenne den siste scoringen måtte VAR-systemet i bruk. Det fastslo at Hinshelwood ikke var i offside da han scoret. Dermed kunne unggutten juble hemningsløst for et av karrierens store høydepunkter så langt.

Resultatet betyr at Liverpool har to tap og en uavgjort på de tre siste kampene. Fortsatt er det likevel 13 poeng ned til Arsenal på plassen bak på tabellen.

Brighton klatret til åttendeplass med seieren. Det kan meget vel holde til spill i Europa neste sesong. Flere forhold vil avgjøre det.

I siste serierunde får Liverpool besøk av Crystal Palace, mens Brighton møter Tottenham.

