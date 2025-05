KFUM Oslo til kvartfinale i cupen, Aalesund slo ut HamKam

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bryne, som slo ut Brann i en tidligere cuprunde, kom til kort mot KFUM Oslo, som med 2-0 slo ut sitt andre eliteserielag på rad.

Obilor Okeke scoret ledermålet i slutten av første omgang etter fint forarbeid av Moussa Njie, og David Hickson doblet i det 78. minutt, rett etter at han ble byttet inn.

Da var Bryne-spiller Sondre Norheim nettopp utvist med to gule kort.

Bryne, som har fått blest om sine spesielle bestemannspremier, hadde for øvrig dratt fram fem brød og to fisk som premie i kampen mot den kristelige foreningen fra Oslo.

Aalesund i straffedrama

HamKam-keeper Alexander Nilsson reddet Aalesunds to første straffespark, men gjestene skjøt både utenfor og over, og avgjørelsen falt først med det 16. straffesparket da Aalesund-keeper Tor Erik Larsen reddet skuddet fra Tore André Sørås.

Oppgjøret mellom Rekdals tidligere og nåværende klubb ble både spennende og målrikt. HamKam ga AaFK tøffere kamp enn Bodø/Glimt greide i forrige runde, men havnet under to ganger.

Paul Ngongo ga Aalesund ledelsen i det 34. minutt da han smatt mellom to motspillere i feltet og banket ballen i nærmeste hjørne.

Luc Mares utlignet for eliteserielaget på overtid i første omgang. HamKam fikk straffe etter en duell i feltet, og Mares scoret sikkert.

I det 65. minutt tok Rekdals menn ledelsen igjen da HamKam-keeper Alexander Nilsson misset fullstendig i feltet på et innlegg fra Kristoffer Nessø, og Simen Haram kunne nikke i tomt mål.

Ledelsen varte bare fire minutter før William Osnes-Ringen kontret inn 2-2.

Etter målløse ekstraomganger falt avgjørelsen på Rekdal-spesialiteten straffespark.

Tung dag for Øy

Mjøndalen-keeper Leander Øy var den store helten da Strømsgodset ble slått ut av cupen i Ælv Clasico i april, men tirsdag var han ulykkesfugl i 3-4-tapet for Stabæk. Først slapp han inn to tabbemål, så måtte han ut med skade.

Først klønet han det til på en enkel ball, og Kasper Pedersen kunne score fra kort hold. Etter Ebrimah Sawanehs utligning fra nesten død vinkel kastet Øy seg ut i feltet for å ta et innlegg, men nådde ikke fram, og Magnus Dahlby kunne skli ballen i tomt mål.

Rett før pause måtte Øy byttes ut med Kristoffer Solberg.

– Jeg la meg over ballen og satte foten i bakken så det smalt i leggen eller ankelen. Målene var to dårlige keeperprestasjoner av meg. Det er tungt, sa han til NRK.

Solberg tabbet seg også ut da Stabæk-kaptein Nicolai Næss skjøt inn 3-1 på frispark.

Mjøndalen fikk Tarik Mrakovic utvist en halvtime før slutt, men Alie Conteh og Jonas Bruusgaard skapte ny spenning med hvert sitt reduseringsmål. Innimellom scoret Oskar Spiten-Nysæter det som ble Stabæks vinnermål.

På overtid av overtiden nikket Conteh i tverrliggeren.

Eidurs sønn vendte

Sarpsborg kom under tidlig i Egersund, men vendte kampen før pause i 3-1-seieren, mye takket være Sveinn Aron Gudjohnsen, som er sønn av den islandske legenden Eidur. Først brassesparket han inn 1-1, så spilte han fram Victor Halvorsen til ledermålet etter fine kombinasjoner i feltet.

Kvarteret før slutt ble Egersund-spiller Nicolas Jenssen utvist, og Daniel Karlsbakk fastsatte resultatet på straffespark.

Mathias Sauer scoret cuprundens første mål for Egersund etter to og et halvt minutt, da han ble spilt gjennom eliteserielagets sikksakkforsvar.

Viking-målfest

Viking gjorde kort prosess med Åsane og punkterte kampen med tre mål den første halvtimen på vei mot 7-0-seier.

Peter Christiansen scoret ledermålet på en unødvendig keeperretur, mens Viljar Vevatne doblet ledelsen etter at Åsane-forsvaret gjorde flere mislykkede klareringsforsøk på et frispark fra Zlatko Tripic. Sander Svendsen økte med et flott skudd.

Etter pause scoret Simen Kvia-Egeskog, Niklas Fuglestad, Christiansen (igjen) og Hilmir Rafn Mikaelsson.

---

FAKTA

NM menn tirsdag, 4. runde:

Bryne – KFUM Oslo 0-2, Egersund – Sarpsborg 08 1-3, Stabæk – Mjøndalen 4-3, Åsane – Viking 0-7, Aalesund – HamKam 2-2 e.o. (straffer 6-5).

Senere kampstart: Kongsvinger – Rosenborg (20.00).

Spilles onsdag: Lillestrøm – Fredrikstad, Molde – Kristiansund.

---