Viktor Hovland avsluttet med runde på par –Scheffler vant

Søndagen ble med andre ord en berg-og-dalbane for nordmannen. Han får en brukbar plassering i årets annen majorturnering, men misbrukte sjansen til å løfte seg helt inn i tetsjiktet.

Hovland endte på delt 28. plass, opp fra delt 31.-plass foran siste runde. Ti slag bak vinneren Scottie Scheffler Håpet om å klatre inn i tetstriden ble raskt knust.

Nordmannen fikk bogey på dagens første hull, og nye bogeyer på 5. og 6. hull sørget for at han var tre slag over par for dagen og to over totalt i turneringen.

Så fikk han sving på sakene, og de fire neste hullene spilte han fire slag under par. Det ble birdie på 7. hull, eagle på det neste og ny birdie på 10. hull.

Med nok en birdie på 15. hull var han to slag under par og lå an til en topp-20-plassering, men så ble det bogey på både 16. og 17. hull. Dermed signerte han for en 71-runde, banens par, og endte ett slag under totalt.

Amerikanske Scottie Scheffler vant turneringen med i alt 273 slag, som er 11 slag under par.

Les også: Verdenseneren tangerte PGA-rekorden – vant klart i Texas