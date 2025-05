Premier League kan få ti lag i Europa – dette må til

I så fall blir halve Premier League opptatt med europeiske midtukekamper.

Vanligvis får England fire lag i Champions League, to i europaligaen og ett i kvalifiseringen til conferenceligaen, men i år kan det bli tre plasser mer.

To av dem er allerede i boks. Mesterligakvoten er økt til fem lag siden England topper Uefas ranking for klubbkoeffisienter. I tillegg blir vinneren av onsdagens europaligafinale mellom Tottenham og Manchester United også CL-klar. I hjemlig serie hangler begge to like over nedrykksstreken.

I europaligaen skal Crystal Palace i aksjon som nybakt FA-cupmester. Spørsmålet er hvilke lag som følger etter:

* I utgangspunktet er det bare 6.-plassen som tar den andre plassen.

* Men blir Chelsea nummer seks og vinner conferenceligaen, er det finaleseieren som sender klubben til europaligaen. Det åpner vei for 7.-plassen.

Blir sentral

Englands billett til conferenceligaen gis til vinneren av ligacupen. I år ble den vunnet av Newcastle, og det gjør det mulig for et annet PL-lag å ta over plassen. Grunnen er at Newcastle ligger an til å kvalifisere seg for mesterligaen eller europaligaen.

Skal 8.-plassen gi europaspill, må ett av disse to scenarioene slå til:

* Chelsea blir nummer sju og vinner conferenceligaen

* Chelsea blir nummer seks og vinner conferenceligaen, mens Newcastle havner på 7.-plass

Thriller

Europa-racet er svært jevnt før ligasesongen avsluttes til helgen:

3) Newcastle 66 poeng (én kamp igjen)

4) Chelsea 66 (én kamp)

5) Aston Villa 66 (én kamp)

6) Manchester City 65 (to kamper)

7) Nottingham Forest 65 (én kamp)

8) Brentford 55 (én kamp)

9) Brighton 55 (to kamper)

10) Fulham 54 (én kamp)

11) Bournemouth 53 (to kamper)

Forest tar imot Chelsea søndag i det som kan bli en direkte finale om CL-billett. Ved uavgjort ender trolig begge utenfor topp fem.