Ny rekord i utbetaling av momskompensasjon – sykkelvelodrom fikk 55 millioner

Tilsynet opplyser om utbetalingen på sine nettsider mandag.

Det er 61 millioner mer enn det ble utbetalt i fjorårets runde med momskompensasjon og samtidig ny rekord. I 2023 ble det utbetalt 361,6 millioner kroner.

I alt 513 søknader ble i år godkjent. Det ble søkt om totalt 432 millioner kroner, men 17 søknader ble avslått, to ble avvist, og fem aktører trakk søknaden, opplyser tilsynet.

Norges Cykleforbunds Kompetansesenter er den største mottakeren med sine 55,7 millioner. Pengene er til den nye velodromen som er bygget i Asker. På andreplass finner man Myrahallen i Trondheim med sine 16,5 millioner. Det er Byåsen Idrettslag som søkte om midlene.

– I hele vår regjeringsperiode har vi gitt full momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg. Det sørger vi for også i år. Det er fordi mange og gode anlegg i hele landet vårt er avgjørende for at flere barn og unge skal få delta i idrett og fysisk aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

De tre siste årene har alle godkjente søknader fått full kompensasjon.

Det var satt av 2,65 milliarder til momskompensasjon i statsbudsjettet for 2025.