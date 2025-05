Johaug-avklaring kommer mandag

Det opplyser Johaugs manager Jørn Ernst til NTB.

Johaug gjorde comeback etter to års pause foran forrige sesong. Da var det store og endelige målet ski-VM i Trondheim der det endte med tre sølv og én bronsemedalje.

36-åringen fra Dalsbygda i Nord-Østerdal var fast bestemt at det bare skulle bli med denne ene comebacksesongen og gjentok det gang på gang i løpet sesongen, men etter hvert kom det mer tvetydige signaler som tydet på at det kunne bli enda en sesong i langrennsløypa på henne.

Hun fikk vist til fulle at hun fortsatt holder topp nivå i løpet av sesongen som gikk, og det er det god grunn til å tro at hun vil kunne gjøre i ytterligere én sesong.

Langrennsøvelsene i OL i 2026 skal avholdes i Val di Fiemme, et sted der Johaug trives og kjenner løypene ut og inn.

Therese Johaug avsluttet årets sesong med å vinne 50-kilometeren i Lahti 23. mars. Veteranen står med 14 VM-gull og 4 OL-gull.

Norges Skiforbund satte av én plass til Johaug på elitelandslaget da laget ble presentert Oslo i slutten av april. Da ble det opplyst at Johaug trengte litt mer tid før hun ville si om hun takket ja til plassen eller ikke.

– Jeg er sliten etter en lang og begivenhetsrik sesong og føler at jeg ikke er klar for å ta en avgjørelse om fremtiden nå. Derfor har jeg bedt om å få noe mer tid før jeg tar en endelig beslutning. Det er viktig for meg at en så viktig avgjørelse tas når jeg har overskudd og er klar for det, sa Johaug i forkant av landslagsuttaket.

Om ikke lenge får vi vite hva hun har bestemt seg for.

