Fotballegendens reise – fra VM-toppscorer til kritisert TV-ekspert

Lineker har på ny havnet i hardt vær etter å ha delt et innlegg i sosiale medier. Lineker har hevdet at han ikke visste at bildet kunne bli oppfattet som antisemittisk.

I etterkant har Lineker vært i møter med BBC-ledelse, og mandag ble det bekreftet at partene går hver til sitt.

– Som jeg har sagt tidligere ville jeg aldri bevisst dele noe antisemittisk. Det strider mot alt jeg står for, sier Lineker i en uttalelse.

– Jeg erkjenner likevel feilen og oppstyret jeg forårsaket og gjentar hvor lei meg jeg er. Å trekke meg tilbake nå føles som den ansvarlige handlingen, legger han til.

I tillegg var Lineker i 2023 en kort periode suspendert av BBC som følge av kontroversielle ytringer om den britiske asylpolitikken.

– BBCs omdømme er noe alle forholder seg til, og når noen gjør en feil, koster det oss, sa direktør Tim Davie forrige uke.

Lineker har siden 1999 ledet BBC-programmet «Match of the Day». Det ble i november kjent at han ville forlate den posisjonen etter inneværende sesong, men det ble samtidig opplyst at han ville fortsette i BBC til etter VM-sluttspillet i 2026. Slik blir det likevel ikke.

Heltestatus i VM

64-åringen er stor stjerne i hjemlandet England. Ifølge BBC News skal han tjene mer enn 1,3 millioner pund, tilsvarende rundt 18,5 millioner kroner, i året.

Lineker fikk i alt 80 landskamper og scoret 48 mål. Bare tre spillere har scoret flere ganger for det engelske landslaget gjennom historien.

Lineker startet karrieren i hjembyen Leicester. Deretter spilte han for Everton før ferden gikk til Barcelona i 1986. Samme sommer ble han toppscorer i VM i Mexico med seks mål.

I 1990 scoret han fire mål da England tok seg til semifinale. Lineker var en av 1980-tallets beste målscorere og har ikonstatus både i England og i Spania.

Hattrick og spill i Asia

I Barcelona ble det triumf i hjemlig cup og i cupvinnercupen. Spesielt elsket ble han da han scoret hattrick mot erkerival Real Madrid i 1987. Han er den eneste engelskmannen som har scoret tre mål i en «El Clásico»-kamp.

Etter tre år i Barcelona reiste han tilbake til England for spill i Tottenham. De to siste årene av karrieren spilte han for Nagoya Grampus i Japan.

Linekers bidrag for engelsk fotball har gitt ham flere utmerkelser. Han er blant annet utnevnt til offiser av Den britiske imperieordenen og innlemmet i English Football Hall of Fame.