Alcaraz utklasset Sinner og triumferte i Roma: – Stolt av meg selv

Det var jevnt i første sett, som Alcaraz vant i tiebreak, men i det neste var det rått parti. Alcaraz vant 7-6 (7-5), 6-1 etter en time og 43 minutter.

Siden starten av fjoråret er Alcaraz den eneste som har slått Sinner flere enn én gang, og han har nå gjort det fire ganger på rad.

– Jeg er stolt av meg selv og mine mentale forberedelser til kampen. Taktisk synes jeg at jeg var god helt fra første poeng til det siste, sa Alcaraz.

– Jeg er veldig glad for å ta min første Roma-tittel. Jeg håper det ikke blir den siste.

Seiersrekken brutt

Sinner spilte sin første turnering siden han vant Australian Open i januar. Siden da har han sonet tre måneders utelukkelse for brudd på antidopingreglementet.

I kvartfinalen utklasset han Casper Ruud og vant 6-0, 6-1, før han måtte ha tre sett mot Tommy Paul i semifinalen. Søndag greide han ikke å innfri tilhengernes forventning om å se en italiener løfte trofeet for første gang siden Adriano Panatta vant i 1976.

Sinner hadde vunnet sine 26 siste kamper, en rekke som gikk tilbake til oktober. Også det forrige tapet var mot Alcaraz.

– Etter tre måneder ute betydde det mye for meg å prestere her i Roma. Vi har jobbet hardt for å greie det. Jeg er også glad for at familien min er her, sa Sinner under seiersseremonien.

Stikk til broren

– En spesiell takk til min bror, som i stedet for å være her valgte å reise til Imola for å se Formel 1, fortsatte han syrlig, til latter fra publikum.

Selv om Sinner tapte, fikk publikum i Foro Italico to hjemmeseire å juble for i helgen. Lørdag ble Jasmine Paolini første italienske vinner av kvinnefinalen siden 1985 da hun slo amerikanske Coco Gauff 6-4, 6-2.

Søndag vant Paolini også double sammen med Sara Errani. De slo Elise Mertens/Veronika Kudermetova 6-4, 7-5 i finalen før Sinner og Alcaraz inntok banen.