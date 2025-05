Horneland senket av nordmenn på nasjonaldagen – Saint-Étienne rykket ned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saint-Étienne måtte slå Toulouse hjemme og håpe at Le Havre avga poeng mot høytflygende Strasbourg. Da ville det blitt kvalifisering mot Metz fra Ligue 1 om den siste plassen i øverste divisjon.

Warren Kamanzi og Joshua King spolerte de planene. De ga Toulouse to måls ledelse med hvert sitt mål det første kvarteret, og senere hadde King assist på Toulouses tredje mål.

Florian Tardieu og innbytter Dylan Batubinsika skapte håp blant hjemmefansen med hvert sitt reduseringsmål, til 1-2 og 2-3, men Saint-Étienne kom aldri à jour etter den tidlige baksmellen og kunne dermed ikke jage et vinnermål.

Etter sluttsignalet i Saint-Étienne scoret Le Havre vinnermålet mot Strasbourg i niende tilleggsminutt og overlot kvalifiseringsplassen til Reims, og dermed ville selv seier ikke vært nok til å avverge nedrykk for Hornelands lag.

Kamanzi scoret ledermålet i det 10. minutt. Nordmannen ble spilt fram på venstresiden av Yann Gboho, fintet seg forbi backen Dennis Appiah og skjøt i hjørnet.

Fem minutter senere doblet King ledelsen. Han fikk en bakromspasning fra Frank Magri, parkerte Appiah i løpsduell og scoret alene med keeper.

Ny spenning

I det 38. minutt fikk Saint-Étienne sin til da beste mulighet da Ibrahima Wadji nesten nådde et innlegg med hodet inne i målgården. Sekunder senere kom reduseringen. Ballen ble løpt opp av Irvin Cardona. Hans innlegg ble nikket ut, men Tardieu tok den på volley og sendte en suser i mål.

Etter en snau halvtime ledet Toulouse med to mål igjen. Et innlegg fra Kamanzi gikk gjennom feltet, og Djibril Sidibe slo ballen inn igjen fra høyre. King tok ned ballen, vendte og mente at han ble felt av Mickael Nade, men før dommeren kunne vurdere situasjonen hadde Gboho banket ballen i mål.

Batubinsika stanget inn 2-3 i det 63. minutt etter en kort corner og innlegg fra Zuriko Davitashvili, og det satte fyr på publikum igjen, men flere mål ble det ikke for Hornelands lag.

Nedrykk igjen

Saint-Étienne har nest flest Ligue 1-titler (10), men den siste kom i 1981. Klubben rykket i fjor opp etter to sesonger i Ligue 2.

Horneland ble hentet inn som trener tidlig i januar. Franske medier har gitt ham ros for spillestilen og et smittende engasjement, men resultatene har bare så vidt holdt sesongen levende fram til siste runde.

17 poeng fra 19 kamper og nedrykk ble Hornelands fasit.