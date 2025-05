Drømmeavskjed for Vardy – scoret sitt 200. mål i sin siste kamp for Leicester

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

38-åringen står dermed med 200 mål på 500 kamper for Leicester.

Milepælen ble et faktum etter 28 minutter da Vardy ble spilt gjennom og satte ballen mellom beina på forsvarer Dara O'Shea og inn i mål.

Med 21 minutter igjen på klokken doblet Kasey McAteer vertenes ledelse da han banket inn 2-0-målet fra spiss vinkel.

Ti minutter senere fikk Vardy både stående applaus fra publikum og æresvakt av lagkompisene da han ble byttet ut.

Søndagens oppgjør var Vardys siste for Leicester. Superveteranen annonserte torsdag at han ikke spiller sesongens siste Premier League-kamp neste helg.

Veteranen gjorde det klart for flere uker siden at han gir seg i Leicester etter sesongen. 38-åringen har ikke tenkt å legge opp, men det er ikke kjent hvor han fortsetter karrieren.

På Leicesters hjemmeside blir Vardy betegnet som klubbens største spiller gjennom alle tider. I 2015/16-sesongen var han en av lagets viktigste spillere da de sikret det sensasjonelle ligagullet i Premier League.

For utenom Vardys milepæl, hadde lagene lite å spille for i søndagens bunnkamp. Både Ipswich og Leicester hadde for lengst rykket ned og må spille i mesterskapsserien neste sesong