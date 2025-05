Uefa-presidenten forlot Fifa-kongressen etter utsettelse – Klaveness krever svar

NTB får opplyst at presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har dratt sammen med en rekke andre europeiske presidenter og generalsekretærer. De skal ha dratt etter halvannen time, ifølge NTBs opplysninger.

Bilder fra kongressen viser flere tommer seter.

Møtet mellom de 211 medlemslandene i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) begynte 17.30 i stedet for 14.30 norsk tid. Det skjedde etter at Fifa-president Infantino var forsinket, blant annet etter sin reise til Midtøsten.

NTB har vært i kontakt med Fifa i saken. Forbundet hevdet at årsaken til forsinkelsen var en ny uttalelse fra EU-domstolen som angår regelverket for fotballagenter.

NFF-president Lise Klaveness hadde planlagt å reise hjem da hun dro og forlenget ikke sin tilstedeværelse i Paraguay etter utsettelsen. Til NTB kommer hun med kritikk av Fifa.

– Det er uheldig og skuffende at Fifa-presidenten blir så forsinket til kongressen. Det er bekymringsfullt at denne viktige møteplassen med 2000 delegater ikke går etter planen. Kongressen er Fifas viktigste arena og der medlemslandene har reist langt for å være med. Vi forventer at Fifa forklarer hva som har skjedd og sikrer at medlemslandene blir hørt og respektert framover, sier Klaveness.

Generalsekretær Karl-Petter Løken ble igjen i Sør-Amerika for å representere Norge i den gjenværende delen av kongressen.

Ikke skjedd før

President Gianni Infantino har denne uken vært på en omstridt reise i Midtøsten. Der har han blant annet møtt USAs president Donald Trump. Reisen har gjort at presidenten har gått glipp av mange møter i forkant av selve kongressen.

Midtøsten-turen gjorde også at styremøtet i Fifa, som egentlig skulle vært holdt tirsdag, ble framskyndet til i forrige uke og gjort digitalt.

Kongressen i Asuncion er torsdag, men i forkant har det vært mye aktivitet i Paraguays hovedstad. Nyhetsbyrået AP skriver at det ikke har skjedd før i moderne tid at en Fifa-president har droppet deler av kongressprogrammet.

Klaveness var før avreise kritisk til at Infantino ikke har vært på plass i forkant.

– Vi stiller oss undrende til dette. Det er viktig at han er til stede de dagene vi er til stede. Dette er den viktigste møteplassen for oss, sa hun til NTB onsdag.

NTB spurte onsdag Fifa om når Infantino vil være på plass, men fikk ikke annet svar enn dette:

«Fifa-presidenten ser fram til å delta på den historiske 75. Fifa-kongressen i Asunción 15. mai og feire at det paraguayanske fotballforbundet har vært Fifa-medlem i 100 år.»

– Opprettholde gode forbindelser

Infantino deltok blant annet på et saudi-amerikansk investeringsforum hvor flere VM-prosjekter sto på timeplanen. Saudi-Arabia bruker hundrevis av milliarder dollar på stadioner samt enorme by- og transportoppgraderinger i forkant av at landet skal arrangere fotball-VM i 2034.

Infantino deltok på en lignende konferanse i Miami Beach i februar, der han satt sammen med Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, Elon Musk og saudiske tjenestemenn.

Infantino og Fifa har ofte hevdet at presidenten må opprettholde gode forbindelser med Trump-administrasjonen for å sikre at neste sommers VM-sluttspill blir vellykket.