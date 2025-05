Slik blir hopplandslaget i OL-sesongen – flere kvinner enn menn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttaket ble lagt fram av Norges Skiforbund fredag.

– Vi har tatt ut et veldig sterkt lag både på kvinne- og herresiden. Dette er en tropp som har lagt gode VM-resultater bak seg og som ser fram mot Italia-OL. Dette er et lag vi har stor tro på at skal hevde seg i en særdeles viktig sesong, sier sportssjef Jan-Erik Aalbu.

I mars fikk hopperne en dramatisk avslutning på sesongen. Da ble først Johann Forfang og Marius Lindvik suspendert for manipulerte dresser i VMs storbakkerenn, og senere gjaldt også suspensjonen Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal og Robert Johansson.

En snau måned senere ble utelukkelsen opphevet, men saken etterforskes videre av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– I en spesiell situasjon

Magnus Brevig er fortsatt suspendert av Norges Skiforbund som følge av jukseskandalen i VM. Han har det siste året vært landslagstrener for herrehopperne.

– Som alle er kjent med, er vi i en spesiell situasjon etter det som skjedde i VM, men uavhengig av den prosessen må vi planlegge kommende sesong med vinter-OL som det store målet, sier Aalbu.

Norge har en kvote på seks kvinner og fem menn i verdenscupen. Dette gjenspeiles i landslagsuttaket. Robin Pedersen og Fredrik Villumstad er tatt med som hospitanter.

– Det er et lite skille mellom våre fem beste resultatmessig og resten, men både Fredrik og Robin vet vi kan gå inn og gjøre en solid jobb når de representerer Norge internasjonalt, forklarer Aalbu.

Uttaket:

Eirin Maria Kvandal (Mosjøen)

Anna Odine Strøm (Alta)

Thea Minyan Bjørseth (Lensbygda)

Ingvild Midtskogen (Try)

Silje Opseth (Holeværingen)

Heidi Dyhre Traaserud (Heddal)

Johann Forfang (Tromsø)

Marius Lindvik (Rælingen)

Kristoffer Eriksen Sundal (Koll)

Halvor Egner Granerud (Asker)

Benjamin Østvold (Lensbygda)

Hospitanter: Robin Pedersen (Stålkameratene) og Fredrik Villumstad (Skimt).

