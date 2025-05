Så seg lei av Barcelonas gullfeiring – jaget spillerne av banen med sprinkleranlegg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Espanyol-spillerne kritiserte gullvinnerne for å omfavne hverandre etter seieren og trener Hansi Flick oppfordret sine spillere til å gå i garderoben for å unngå større problemer, ifølge Mundo Deportivo.

Straks kampen var over og Barcelonas 28. ligatittel var sikret oppsto en liten krangel, som til og med fikk Flick til å gripe inn og be spillerne sine om å forlate banen.

Noen Barcelona-spillere, uvitende om hva som foregikk, fortsatte å omfavne hverandre ute på banen, noe som fikk banemannen til å skru på vanningsanlegget på Cornellà-El Prat.

Dermed tok det ikke lang tid før de resterende spillerne gikk i garderoben og gjorde seg klare til en stor privat feiring i nattestimene.

Denne gangen ble det ingen banestorming, slik det ble for to år siden da Barcelona vant sin 27. liga på samme stadion. De strenge sikkerhetstiltakene ble kraftig økt denne gangen for å unngå en lignende hendelse.

Matchvinner

Gullkalven Lamine Yamal ble matchvinner med et perlemål like etter pause. 17-åringen dro seg inn i banen og bøyde ballen i hjørnet fra 17 meter. Yamal har scoret åtte mål denne sesongen. Mange av dem har kommet på samme måte med et skudd i lengste hjørne.

Fermin Lopez fastsatte resultatet på overtid.

Med to kamper igjen har Barcelona sju poeng ned til toer Real Madrid. Dermed kan katalanerne slippe jubelen løs.

Starten på oppgjøret ble preget av en liten pause som følge av en hendelse utenfor stadion. Ifølge spanske medier skal en bil ha kjørt inn i flere personer, men ingen kom til alvorlig skade. Dermed bestemte dommeren seg for å fortsette kampen etter diskusjoner med politiet.

Ti minutter før slutt ble Leandro Cabrera utvist for Espanyol etter at han slengte armen i magen til Yamal i en duell.

Barcelona står med 28 ligatitler, åtte færre enn rekordlaget Real Madrid. Barcelona tok i år sin femte tittel på de ti siste årene. På den tiden har Real Madrid vunnet fire, mens Atlético Madrid står med én triumf.

Barcelona kjempet lenge om å vinne tre trofeer denne sesongen, men den drømmen ble knust i semifinaleexiten mot Inter i mesterligaen. Før det hadde Barcelona vunnet cupen med finaleseier over Real Madrid.