Real Madrid-stjerne nekter skyld i deling av sexvideo med mindreårig

Det skriver han i en uttalelse på Instagram.

– Jeg har ikke deltatt i noe som krenker den seksuelle friheten til noen kvinne, og langt mindre mindreårige. Dette bekreftes av den rettslige beslutningen, som ikke anklager meg for å ha hatt seksuelle forhold med de to involverte kvinnene eller for å ha filmet dem med eller uten samtykke, skriver den 22 år gamle forsvarsspilleren.

– Likeledes presiserer den rettslige beslutningen at det ikke var jeg som sendte bilder eller videoer med intimt innhold, og jeg gjentar at de ble tatt opp et annet sted enn der jeg befant meg, fortsetter Asencio.

Avviser kriminell oppførsel

Onsdag anklaget en domstol på ferieøya Gran Canaria fire fotballspillere i en sak uten å nevne navn. Torsdag kom Asencio med sin versjon.

Ifølge Real Madrid-spilleren viser domstolens dokumenter at hans mulige involvering i saken er begrenset til «en mulig øyeblikkelig visning av bilder av en tredjepart uten å tilskrive seg involvering i opptaket eller formidlingen».

– Min involvering i disse hendelsene, som bekreftet av den rettslige beslutningen, er utelukkende prosessuell. Derfor vil jeg, i samsvar med mine advokaters anbefalinger, fortsette å samarbeide med rettsvesenet og domstolene for å oppklare fakta og avvise enhver kriminell oppførsel, skriver spanjolen.

Slo gjennom

I september 2023 ble tre ikke navngitte spillere arrestert på Real Madrids treningsanlegg. Det skjedde etter en anmeldelse fra moren til en 16 år gammel jente, som opptrer i en video filmet i juni samme år.

Asencio utdyper i sin uttalelse at hvis det vil bli tatt ut tiltale, og en rettssak skal gjennomføres, vil han forsvare seg med full tillit til at domstolene kommer fram til den riktige avgjørelsen.

Den unge midtstopperen har i inneværende sesong spilt seg inn i Real Madrids stjernegalleri. Han står totalt oppført med 41 kamper for klubbens førstelag.

