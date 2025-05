Olympiatoppen kan miste treningshall: – Da er vi i trøbbel

Hallen, som ble satt opp ved hovedinngangen, kom på plass i 2016 med en rammetillatelse fra Oslo kommune på ti år. I februar er tiden ute, og i teorien kan hallen bli plukket fra hverandre og forsvinne.

Hallen er delvis plassert utenfor det regulerte området til Olympiatoppen.

Det kan by på problemer for Olympiatoppen, som i lang tid har snakket om «sprengt kapasitet» og jobber hardt for å få på plass finansiering til et nytt nasjonalt toppidrettssenter.

– I verste fall kan vi få pålegg om å ta den vekk. Da er jo vi satt tilbake. Da har vi bare det lille treningssenteret igjen. Da er vi i trøbbel, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NTB.

– Vi må se om vi kan få forlenget den. Vi må i hvert fall få forlenget det mens vi bygger (det nye toppidrettssenteret), sier han.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune opplyser til NTB at det ble gitt en tillatelse med en tydelig sluttdato, og det ble presisert at «tiltaket skal være fjernet og tomten ryddet innen 18. februar 2026».

– Dersom tiltakshaver, Olympiatoppen, ønsker å forlenge bruken, må det søkes om dette i god tid før fristen. Vi forutsetter at tiltaket fjernes innen gjeldende frist, skriver pressekontakt Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten i Oslo til NTB.

Toppidrettssjef Øvrebø vil ha det nye senteret finansiert over stadsbudsjettet som legges fram i høst. Det kan ikke kultur- og idrettsminister Lubna Jaffery (Ap) love.

– Nei, men vi er jo i en dialog med idretten. Statsbudsjettet legges fram for neste år. Det har jeg gitt idretten beskjed om, at det er de tidsrammene vi må forholde oss til, sier Jaffery til NTB.

Prislappen er estimert til å ligge på omkring én milliard kroner. Det planlagte anlegget vil være mer enn dobbelt så stort som det eksisterende senteret.

