Lehne Olsen holdt LSK på tabelltopp – uavgjort mellom Lyn og Skeid

LSK la grunnlaget for seieren med to raske scoringer like før pause. Først styrte Lehne Olsen inn 1-0 med en stupheading, før han like etterpå bredsidet inn kampens andre.

Seieren over tredjeplassen på tabellen fører til at gultrøyene stadig ikke har tapt i årets førstedivisjonssesong og topper tabellen etter sju spilte kamper.

Egersund røk på sin side på årets første tap da de røk for Start i Kristiansand fredag.

Sørlendingene har levert en rekke svake resultater de siste ukene, men vendte til seier etter scoringer fra Mathias Grundetjern og Sebastian Griesbeck i annenomgangen. Før hvilen scoret Oscar Kapskarmo for gjestene.

Egersund har vist god form i sesonginnledningen og er fire poeng bak tabelltopp LSK med én kamp mindre spilt. Start står med like mange poeng, men har én kamp mer spilt.

Også Odd har 13 poeng etter sju spilte kamper. Fredag slo de Moss 2-0.

Uavgjort på Bislett

På Bislett var det Osloderby mellom Lyn og Skeid der hjemmelaget tok ledelsen på den humpete gressmatta. Anders Bjørntvedt Olsen sendte Lyn foran med en flott heading etter et snaut kvarter og laget ledet fortjent til pause. Etter hvilen kom Skeid sterkere og det var fortjent da Skeid utlignet to minutter før full tid. Innbytter Sulayman Bojang la en perfekt pasning til en annen innbytter, Jesper Fiksdal, som headet inn utligningen foran 3500 tilskuere på friidrettsarenaen.

Kjetil Rekdals Aalesund, som mandag sendte Bodø/Glimt ut av cupen, gjorde jobben mot Hødd på hjemmebane og vant 2-0. Stabæk overbeviste med 4-0-seier over Mjøndalen, mens Sogndal slo Åsane 2-0.

---

FAKTA

1. divisjon menn fredag:

Aalesund – Hødd 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Paul Ngongo (47), 2-0 Janus Seehusen (57).

10.225 tilskuere.

Lillestrøm – Kongsvinger 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Thomas Lehne Olsen (41), 2-0 Olsen (43).

9397 tilskuere.

Lyn – Skeid 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Anders Bjørntvedt Olsen (14), 1-1 Jesper Fiksdal (88).

3466 tilskuere.

Odd – Moss 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Tobias Svendsen (71), 2-0 Rafik Zekhnini (83).

4928 tilskuere.

Sogndal – Åsane 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Kasper Skaanes (54), 2-0 Sebastian Pedersen (61).

Stabæk – Mjøndalen 4-0 (0-0)

Mål: 1-0 Magnus Lankhof Dahlby (47), 2-0 Dahlby (50), 3-0 Jesper Isaksen (62), 4-0 Sebastian Olderheim (77).

2651 tilskuere.

Start – Egersund 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Oscar Kapskarmo (30), 1-1 Mathias Grundetjern (63), 2-1 Sebastian Griesbeck (86).

6498 tilskuere.

---