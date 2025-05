Stian Solberg inspirerte fantastisk opphenting – hattrick ga poeng mot USA i 5-6-tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra 1-5 kom Norge opp på 5-5 og tvang fram forlengning. 19-årige Solberg scoret selv utligningsmålet 1.27 minutt før slutt. I forlengningen avgjorde Tage Thompson for USA etter at Emil Lilleberg ble utvist for holding.

Det endte med Norges fjerde strake tap i turneringen, men poenget for å ta kampen til forlengning kan vise seg meget viktig, og måten det ble gjort skaper optimisme foran kampene som avgjør om laget berger plassen i elite-VM.

– Jeg har det veldig mye bedre nå enn etter første periode. Jeg er ekstremt imponert over hvordan spillerne håndterte det. Jeg trodde det var over på 5-1, men det er i oppoverbakke og motvind man viser hvem man er, sa landslagssjef Tobias Johansson til Viaplay.

– Det var moro å spille i dag. Det er en kamp jeg sent vil glemme, sa Solberg.

Norge har spilt på elitenivået sammenhengende siden 2005, men rekken er i fare. De tre siste kampene mot Sveits (fredag), Danmark (lørdag) og Ungarn (mandag) handler om å unngå sisteplassen i gruppe B.

Bedrøvelig

Starten mot USA var alt annet enn lovende. Etter 4.50 fikk Cutter Gauthier stå alene og fyre inn ledermålet, seks sekunder etter at Sander Engebråtens utvisning var sonet.

Etter 7.18 førte Clayton Keller pucken tversover og skjøt bak ryggen på Logan Cooley i lengste kryss. Cooley ødela sikten for keeper Tobias Normann.

Senere i perioden gjorde Tage Thompson 3-1 da Engebråten klarerte pucken rett til ham, og Michael McCarron 4-1 på en kontring etter at Norge mistet pucken i midtsonen.

– Det var en bedrøvelig periode. Det er ikke bra nok. Vi lar USA rundspille oss fullstendig, sa landslagssjefen til Viaplay i pausen.

Unngikk 10-0

– De er lynkjappe og spiller bra sammen, og da er det vanskelig å henge med. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre for å unngå at det blir 10-0, sa Stian Solberg til rettighetshaveren.

Da glemte han at han selv allerede hadde avverget et slikt resultat, med reduseringen til 1-2 etter snaut halvspilt periode. I et overtallsspill dro 19-åringen frekt av O'Connor ved blålinjen, førte pucken på tvers og knallet den i krysset.

Thompson ble tomålsscorer da han gjorde 5-1 tidlig i midtperioden, men ikke lenge etter var også Solberg tomålsscorer, igjen i overtall. Norge spilte fem mot tre da han lurte et skudd inn ved stolpen mens Martinsen dekket keeper.

De norske fikk blod på tann, og Martin Rønnild kontret inn 5-3 da han erobret pucken på egen halvdel, satte full fart og scoret alene med keeper.

Full spenning

Etter det hadde Michael Brandsegg-Nygård et skudd i stolpen, mens Markus Vikingstad misset mottaket for åpent mål i nok et norsk overtallsspill.

– Denne perioden var bedre enn bedrøvelig. Vi slapp litt opp på respekten, bremser dem i spillet og får uttelling i power play. Det er mulig at de slo av litt, men det tar vi, sa Johansson til Viaplay i siste pause.

Etter 51.08 var det full spenning igjen. Noah Steen stjal pucken fra Alex Vlasic på egen blålinje, førte den i høyt tempo og scoret 5-4-målet alene med keeper Jeremy Swayman.

Snaut seks minutter før slutt hadde Solberg en kjempesjanse etter å ha driblet seg gjennom USA-forsvaret, men Swayman reddet så vidt. Minuttet senere skjøt Martinsen i tverrliggeren.

Tiden var i ferd med å renne ut, men med seks utespillere fikk Solberg sjansen han trengte og skjøt inn 5-5-målet.

I forlengningen ble også Thompson tremålsscorer. Visekapteinen i Buffalo Sabres ble matchvinner da Norge var 51 sekunder fra straffeslagkonkurranse.

Det ble bare ett norsk poeng, men laget viste at det har kvalitet nok til å sikre resultatene som skal til for å berge fortsatt elitestatus.