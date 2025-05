Real Madrid vendte til seier på overtid – utsatte Barcelonas gullfest

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kylian Mbappé utlignet midtveis i 2. omgang, og etter mange store sjanser scoret midtstopper Jacobo Ramón vinnermålet i det femte tilleggsminuttet.

Det betyr at Barcelona må vinne byderbyet mot Espanyol torsdag for å være seriemester to hele runder før slutt i La Liga.

Mallorca-stopper Valjent ga Mallorca ledelsen i det 11. minutt på Santiago Bernabéu. Han spilte en veggpasning og startet inn i feltet. Dani Ceballos tok mye av farten av ballen, men Valjent bremset og sendte i vei et skudd mot lengste hjørne som overrumplet keeper Thibaut Courtois.

Med hjemmetap for Real Madrid ville Barcelona vært mester allerede onsdag.

Real Madrid presset voldsomt, men måtte vente til midt i 2. omgang på utligningen. Mbappé ble spilt fram av Luka Modric og smatt ved hjelp av sine dribleferdigheter mellom Mateu Morey og Valjent før han skjøt i mål før Antonio Raillo nådde fram.

I sluttminuttene hadde Real Madrid noen eventyrlige muligheter til å sikre seieren. I det 86. minutt reddet Valjent på streken med hodet da Mbappé skjøt på en keeperretur, og på overtid skjøt innbytter Goncalo Garcia utenfor på åpent mål. Til slutt kom målet, som ble godkjent etter VAR-sjekk for mulig offside.

Barcelona sikret i praksis seriegullet med helgens 3-2-seier i El Clásico, men Real Madrid vil gjerne holde liv i spenningen så lenge som mulig. Mest sannsynlig utløses den torsdag.