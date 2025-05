Null seire etter seks kamper for Vilde Rislaa: – Ikke antydning til kvinnehets

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): – Vi ser fremgang og vi tror på det vi driver med, sier Vilde Mollestad Rislaa etter at sesongens første poeng kom i mandagens møte med serieleder Lillestrøm.

Det ga både henne og spillerne en opptur, uten at hun vil ta av av den grunn. Hun har en realistisk tilnærming til fotballen.

Etter at 32-åringen ledet laget til opprykk fra 2. divisjon i fjor, visste hun at motstanden ville bli mye tøffere i OBOS-ligaen. Det har den til de grader blitt.

Et halvt år siden

Da kampoppsettet kom i vinter fortalte noen henne at det kunne bli null poeng ved 17. mai-feiringen. Nå har hun i hvert fall ett …

Skeid har ikke vunnet en seriekamp siden opprykket ble sikret på Jessheim stadion 26. oktober i fjor. Som eneste kvinnelige trener i toppfotballen for menn, kunne man tro den billige hetsen kom når laget ikke vinner.

– Nei, jeg har ikke opplevd noen ting av det. Verken internt i Skeid eller av eksterne supportere, sier Rislaa til Dagsavisen.

Hun virker mer overrasket over at spørsmålet kommer.

– Hun er vår fotballtrener, ikke kvinnetrener, sier Skeid-kaptein Per-Magnus Steiring.

Var mentalt forberedt

Lillestrøm har OBOS-ligaens største supportergruppe og de var svært hørbare på Nordre Åsen mandag. Men den eneste hetsen av motstanderen handlet om det som skjedde på den plastgrønne spilleflata.

– Jeg hørte ikke så veldig mye av deres supportere, må jeg innrømme. Jeg hadde forventet mer av dem, sier Rislaa.

Hun tror evnen til å se bak resultatene er en av årsakene til at misnøyen ikke har flommet over. Laget løftet seg mot Lillestrøm. Skeid har scoret i alle kamper unntatt en, og i bortekampen mot serietoer Egersund ledet laget 3–0 før det sprakk.

– Hva har motgangen gjort med deg?

– Vi visste vi fikk en tøff start og vi har vært mentalt forberedt på at dette kunne skje. Men så har vi prestert godt i enkelte matcher og i perioder av andre kamper. Samtidig har vi variert mye i kvalitet. Så vi har jobbet mye med å bygge på prestasjonene våre og finne tilbake til hva vi er.

– Dere berget poenget mot Lillestrøm i sluttminuttene etter en taktisk manøver fra deg?

– He-he, vi har egentlig vært gode på scenarieplaner i hele år. Det var deilig at det satt så umiddelbart!

Lyn med færrest scoringer

Skeid er av klubbene i OBOS-ligaen med lavest budsjett og de kjemper mot en rekke tidligere stormakter i norsk fotball. Lillestrøm er bare en av dem.

At laget ikke tapte, ble tatt som en seier, men det trengs antakelig 29 poeng til for å berge plassen.

– Det som gjør meg mest lykkelig er at gutta endelig smiler igjen. De ofrer så ekstremt mye for å være med på dette her. Skeid er ikke som andre klubber. At vi tok ett poeng var så sin sak, viktigere var det med prestasjonen gjennom nitti minutter, at spillerne føler de har noe å bidra med. Så må vi gjenskape og gjenskape slike prestasjoner, sier hun.

Første anledning til det er altså mot Lyn på Bislett 16. mai.

Lyn er laget med færrest scoringer i divisjonen. Tre av de fire målene kom i serieåpningen mot Ranheim. I de tre siste kampene har de gått målløse av banen.

– Jeg har prøvd å booke treningstid der i en uke, men bymiljøavdelingen svarer meg ikke en gang. Men vi gleder oss!, avslutter Vilde Moldestad Rislaa, som har kontrakt med Skeid ut 2026-sesongen.

---

FAKTA

Lyn og Skeid møtes til byderby på Bislett 16. mai. Slik har sesongstarten gått:

LYN: En seier, fem tap, ligger tredje sist med tre poeng: Ranheim 3–0 (b), Stabæk 0–1 (h), Odd 1–2 (b), Lillestrøm 0–1 (h), Hødd 0–1 (h), Moss 0–2 (b)

SKEID: En uavgjort, fem tap: ligger sist med ett poeng: Odd 1–2 (b), Start 1–3 (h), Egersund 3–4 (b), Kongsvinger 1–4 (h), Stabæk 0–1 (b), Lillestrøm 1–1 (h)

---