Nådeløs Haaland foran FA-cupfinalen: – Grusom sesong

Det er i et ferskt intervju med BBC-programmet Football Focus at Haaland snakker om sesongen som snart ligger bak ham og lagkameratene.

Den norske landslagsstjernen er tydelig på at de lyseblå ikke har noen grunn til å si seg fornøyd med det som er prestert.

– Denne sesongen har vært tøff. Det er ikke hyggelig å tape så mange kamper, det er kjedelig og ikke morsomt i det hele tatt. Derfor må vi nå avslutte på en god måte og vinne et trofé, sier den målfarlige jærbuen.

– Det er en god vane å nå Wembley og alltid viktig å vinne trofeer. Vi har FA-cupfinalen å spille for, og i en grusom sesong klarte vi likevel å komme dit. Det sier alt, legger han til.

City spilte også FA-cupfinale for ett år siden. Der ble det et svært smertefullt tap for byrival Manchester United. Lørdag kan det være tid for revansj – denne gangen med Crystal Palace på motsatt banehalvdel.

Haaland understreker samtidig at en seier ikke vil reparere det faktum at City er 18 poeng bak seriemester Liverpool i ligaen og ble slått ut av mesterligaen tidlig.

– Når du har vunnet fire ligatitler på rad, er ikke sesongen vellykket når du ikke tar den femte. Det er standarden vi har satt. Vi har ikke gjort det bra nok i ligaen, men håper fortsatt på å kvalifisere oss til Champions League, sier Haaland.

City har gode muligheter til å klare det siste med to serierunder igjen å spille.

