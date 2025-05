Jakob Ingebrigtsen tilbake i tingretten – følger slutten av rettssaken mot faren

Saken har pågått over sju uker, siden 24. mars. Det gjenstår kun avsluttende replikker og kommentarer fra partene i saken.

Torsdag morgen var kun Tone Ingebrigtsen til stede fra familien på tilhørerbenken.

Da forsvarerne til friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen var ferdige med sitt sluttinnlegg i Sør-Rogaland tingrett, fikk hun selskap bakerst i rettssalen av sønnen Henrik og Kristoffer, deres ektefeller Liva og Christina og kona til den fornærmede sønnen, Jakob Asserson Ingebrigtsen, Elisabeth.

Etter at Gjert Ingebrigtsen ble siktet og tiltalt for vold i nære relasjoner mot Jakob Ingebrigtsen (24) og hans søster (19), han har hele veien nektet straffskyld. Kona Tona har støttet ham, og de to har brutt med de fem barna som hevder de har vokst opp i et fryktregime under faren.

