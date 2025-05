Jakob Ingebrigtsen overrasket med tale i retten – kritiseres av Elden

Saken mot Gjert Ingebrigtsen i Sør-Rogaland tingrett var torsdag ettermiddag ferdig etter sju uker. Ingebrigtsens forsvarere mener at han bør frifinnes. Påtalemyndigheten har på sin side lagt ned påstand om to og et halvt år i fengsel.

Etter at partene hadde kommet med sine avsluttende bemerkninger, ba Jakob Ingebrigtsen om ordet. Samtidig som han leste opp en lengre forhåndsskrevet tekst, ble de samme ordene publisert i VG med tittelen «I dag setter vi strek».

– For meg og mine søsken har rettsforhandlingene i Sandnes fått store opprivende konsekvenser, uansett hvordan dommen kommer til å se ut. Vi har hele tiden visst dette, likevel var det viktig å fortelle historien vår, sa han blant annet.

Elden-reaksjoner

Etter at rettsdagen var avsluttet reagerte forsvarer John Christian Elden slik på teksten som ble lest opp og publiseringen i VG:

– Det underbygger kanskje at dette var nok et styrt innlegg fra Jakob og den siden i denne saken, på samme måte som den opprinnelige kronikken i oktober i 2023 som var skrevet av en PR-rådgiver. Da antar jeg at også denne er det, sa Elden til NTB.

– De har anledning til å få ordet på slutten og benyttet seg av den muligheten. De hadde en ferdigskrevet tale som var skrevet på en bra måte, uten at det nok påvirker resultatet av denne saken, sa forsvarsadvokaten også om de to fornærmede barnas sluttreplikk.

Jakob Ingebrigtsens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen hevdet overfor mediene at friidrettsstjernen leste opp formuleringer han selv hadde skrevet.

– Jeg vet ikke om dere så at han satt med en håndskrevet lapp foran seg, sa Larsen.

– Jeg har ikke hørt om noen kronikk engang, jeg. Men at han har sittet og jobbet med dette. Han har adressert påstander som har kommet fra Elden og satt her og skrev på pauserommet, sa bistandsadvokaten.

– Jeg er trist

Jakob Ingebrigtsen tok opp temaet familievold i sitt innlegg.

– Mange barn opplever lignende utfordringer som de vi har fortalt om. Mange har det verre. Jeg håper inderlig at disse ikke glemmes når kameraene skrus av her i tingretten, sa han.

Løperstjernen avsluttet med å fortelle pressen at han fortsatt ikke ønsker å svare på spørsmål om saken mot faren, ettersom den er grundig belyst i retten.

Han ba heller journalistene omtale «dem som virkelig trenger omtale».

– Spør heller hvordan vi kan hjelpe alle de barna som ikke har det bra. De som ikke er i posisjon til å gå videre med livene sine. Alle de som har fulgt rettssaken og som har tatt mot til seg, plukket opp telefonen og ringt inn til et hjelpenummer for å fortelle om situasjonen sin. Det er mange av dem, sa han.

– Ikke alle disse kan løpe fra problemene sine, slik som jeg har gjort, la friidrettsstjernen til.

Vil ikke snakke om det

Han fortalte at mange journalister har villet snakke med ham og spørre om hvordan han har hatt det den siste tiden. Det har han ikke svart på – før nå:

– Jeg er trist fordi jeg ikke har fått de erkjennelsene jeg hadde håpet på. Jeg er lei meg for at så mange uforstående har blitt trukket inn i vår familiesituasjon.

– Jeg kjenner på en stor lettelse nå som jeg ikke lenger må skjule noe. Vil saken påvirke meg som idrettsutøver? Helt sikkert. Men den har også knyttet oss søsken og min nye familie nærmere hverandre. Det betyr mer enn noe annet, sa han også.

Gjert Ingebrigtsen takket nei til å komme med en siste replikk etter at sønnen hadde snakket ferdig.

– Han har ikke ytterligere kommentarer enn det han har hatt i sin forklaring. Han har vært helt klar på at han ikke er skyldig i denne tiltalen, sa Elden.

Nekter straffskyld

Torsdag morgen var kun Tone Ingebrigtsen til stede fra familien på tilhørerbenken i tingretten.

Tone Ingebrigtsen (bak til venstre), Elisabeth Ingebrigtsen (kona til Jakob Ingebrigtsen), ekteparet Liva og Henrik Ingebrigtsen, og bak dem, Christina og Kristoffer Ingebrigtsen i rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen i Sør-Rogaland tingrett. (Heiko Junge/NTB)

Da forsvarerne til friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen var ferdige med sitt sluttinnlegg i Sør-Rogaland tingrett, fikk hun selskap bakerst i rettssalen av sønnen Henrik og Kristoffer, deres ektefeller Liva og Christina og kona til den fornærmede sønnen, Jakob Asserson Ingebrigtsen, Elisabeth.

Etter at Gjert Ingebrigtsen ble siktet og tiltalt for vold i nære relasjoner mot Jakob Ingebrigtsen (24) og hans søster (19), han har hele veien nektet straffskyld. Kona Tona har støttet ham, og de to har brutt med de fem barna som hevder de har vokst opp i et fryktregime under faren.