Gjert Ingebrigtsens forsvarer: – Ingen har sett noe, ingen har hørt noe

Forsvarer John Christian Elden avsluttet sitt innlegg med å be om frifinnelse av Gjert Ingebrigtsen.

– Ingen har sett noe, ingen har hørt noe, søsknene har aldri snakket seg imellom. Det er ikke et eneste tidsnært bevis som tilsier at det har pågått straffbare forhold i hjemmet i årevis i denne familien eller som underbygger en tiltale om mishandling, sa advokat Heidi Reisvang da hun oppsummerte forsvarernes sluttinnlegg i Sør-Rogaland tingrett torsdag formiddag.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet to av sine sju barn fysisk og psykisk over flere år, løpestjernen Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (19).

Tiltalte har hele tiden nektet straffskyld og avvist alle andre anklager som har kommet fram i retten i løpet av saken mot ham.

– Vi har ikke hørt om noen opplevelser som underbygger mishandling eller den psykiske delen av tiltalen. Dette synes påtalemyndigheten å ville avfeie med et pennestrøk, sa Reisvang.

Kritikk av påtalemyndigheten

Hun fulgte opp med kritikk av aktoratet, som hun mener aktivt har lett etter skyld, mens dets oppgave er å finne beviser både til gunst og ugunst for tiltalte.

– Det anføres herfra at påtalemyndigheten har hatt en svært lite objektiv tilnærming til saken.

Aktoratet prosederte tirsdag, og mener det er grunnlag for domfellelse av Gjert Ingebrigtsen. Påtalemyndigheten mener det har vært et vedvarende regime i hjemmet, der ingen periode var fri for kontroll og frykt for konsekvenser.

– Det fremstår som totalt uholdbart i lys av åpenheten i hjemmet og vitneforklaringer som er avgitt, sa forsvarer Reisvang torsdag.

De to fornærmede barna var ikke til stede i rettssalen i Sandnes fra morgenen av torsdag, ei heller noen av de andre barna eller svigerdøtrene til tiltalte.

Kona Tone Ingebrigtsen var imidlertid der og plasserte seg igjen på bakerste benkerad i salen.

Forsvarer: Påfallende og provoserende

Reisvang brukte tid på å legge fram deler av de fornærmedes forklaringer som ikke stemmer overens med andre vitners forklaringer, og som hun dermed mener svekker de fornærmedes troverdighet.

Hun framholdt at det er løperbrødrene, Jakob, Filip og Henrik, som har skylden i konflikten, og omtalte elementer i deres forklaringer som merkelige og absurde. Reisvang gjorde et poeng av at de brøt med dem som ikke støttet dem.

– Enten er du fiende, eller så er du venn, sa Reisvang om brødrenes væremåte.

– Det er påfallende og provoserende at alle som uttaler seg til fordel for tiltalte, framstilles av løperbrødrene som underkuet og manipulert av Gjert Ingebrigtsen.

Det var også et poeng for forsvarerne å hevde at sønnene aldri har vært redd for faren sin, slik de har forklart. Dette mener de framgår av scener i TV-serien «Team Ingebrigtsen».

– Det fremstår jo ikke her som om de er redde, sa Reisvang.

Aktor: Mangel på selvinnsikt

Påtalemyndigheten hevdet tirsdag at det er skjerpende at tiltalte i sin forklaring gjennomgående gir barna skylden for at familien har brutt sammen.

– Dette viser en total ansvarsfraskrivelse og mangel på selvinnsikt hos tiltalte, sa statsadvokat Ellen Gimre.

Aktoratet ba retten om å se bort fra forklaringen til tiltalte og hans kone Tone Ingebrigtsen. Gimre la ned påstand om henholdsvis ett og to års fengsel for tiltalepunktene som vedrører datteren og sønnen, med en samlet påstand om straff på fengsel i to og et halvt år for Gjert Ingebrigtsen.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen støtter påtalemyndigheten, og ber retten bruke skjønn, men anslår at Gjert Ingebrigtsen bør dømmes til å betale 200.000 kroner til hver av de to fornærmede barna sine.

