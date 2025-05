Gjert Ingebrigtsen har fremdeles et ønske om gjenforening

Torsdag er siste dag i rettssaken mot sjubarnsfar Gjert Ingebrigtsen, der han er tiltalt for psykisk og fysisk mishandling i nære relasjoner. Fornærmede i saken er sønnen Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (19), men i løpet av saken har det kommet fram påstander om at ytterligere tre av søsknene har vokst opp under det som er omtalt som et fryktregime.

Tiltalte erkjenner ikke straffskyld, og én av de voksne sønnene hans og kona støtter hans forklaring om at det ikke har vært verken vold eller mishandling av noe slag i hjemmet.

De to partene i saken har virkelighetsoppfatninger som står langt fra hverandre, og det har ikke vært kontakt mellom foreldrene og de fem barna som har brutt med dem. Likevel håper Gjert Ingebrigtsen på en gjenforening.

– Gjert Ingebrigtsen har forklart seg om at han ønsker at forholdet gjenopprettes med tiden. Det er ikke noe han håper mindre på nå. Men som alle har hørt, er det jo steile fronter i saken, sånn som situasjonen er i dag. Men han har fremdeles et ønske om gjenforening med familien sin, sier forsvarer Heidi Reisvang til NTB.

Torsdag fortsetter Reisvang forsvarernes sluttinnlegg fram mot lunsj. Deretter er det satt av tid til replikk og en mulig avsluttende kommentar fra tiltalte.

Tror ikke barna ønsker å kommentere

Mandag 31. mars, under Gjert ingebrigtsens frie forklaring, kom han med en appell til de fornærmede barna, og sa han håpet at de «skulle dele gode opplevelser sammen»:

– Det er mitt største ønske at vi en gang i framtiden kan se tilbake på dette som en del av våre liv som vi ønsker å legge bak oss. At vi kan glede oss sammen istedenfor å bære nag. Jeg har gjort det jeg har gjort i beste mening, i det som jeg oppfattet var et ønske fra mine barn om å hjelpe dem med å bli det de mest hadde lyst til å bli. I den grad jeg har misforstått, feiltolket, så vil jeg beklage at mitt engasjement og min iver og min deltakelse har skapt sår, sa han da.

De fornærmedes bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, sier til NTB at hun tviler på at barna fikk med seg denne appellen. Hun har ikke snakket med sine klienter om dette, og hun tror ikke framtiden for forholdet til foreldrene er noe de nå vil kommentere.

Les også: Elden hardt ut mot bistandsadvokaten

Kontrastfylte vitnebeskrivelser

I løpet av rettssaken har det kommet harde anklager fra fem av barna. De har forklart seg om hvordan tiltalte var som far og trener, en barndom preget av frykt for hans uforutsigbare aggresjon og reaksjoner på regelbrudd i hjemmet.

Det står i kontrast til beskrivelsene fra tiltaltes mor, søstre, kollegaer og andre bekjente som beskriver han som en kjærlig, omsorgsfull, kanskje overbeskyttende far, med mye kunnskap og sterke meninger.

Moren, Tone Ingebrigtsen, er sett på som sentralt vitne i saken. Det ble flere ganger ytret håp fra barna om at hun ville «fortelle sannheten». Men da Tone Ingebrigtsen inntok vitneboksen, avviste hun anklagene mot ektefellen. Før hun vitnet hadde hun krevet lukkede dører, referatforbud og at både pressen og egne barn på tilhørerbenken forlot salen. Forsvarer John Christian Elden gjenga onsdag noen av sitater fra hennes forklaring i sitt sluttinnlegg.

Hun skal ha forklart at i et hjem med sju barn var det behov for regler.

– Men ikke vold. Verken fysisk eller psykisk, forklarte hun, ifølge forsvareren.

Les også: Gjert Ingebrigtsen vil ha full frifinnelse

Skuffet over moren

Elden ba retten merke seg følgende sitat fra Tone Ingebrigtsen: «Hvis jeg hadde vært kjent med noe fysisk eller psykisk vold, da hadde jeg stoppet Gjert. Og hvis jeg hadde vært utsatt for noe slikt, hadde jeg skilt meg og tatt med meg barna».

Da den fornærmede datteren satt i vitneboksen i mars, sa hun at om moren vitnet og ikke sa sannheten, ville hun ikke ha noe mer med moren å gjøre.

– Så fikk vi høre Tone Ingebrigtsen si følgende om dette da hun selv vitnet: «Jeg har respekt for hennes sannhet. Hun burde også ha respekt for min sannhet.» Videre sier hun at hun ikke kunne sitte i retten og lyve. Selv om dette kunne ført til at hun fikk datteren sin tilbake, sier Elden, som mener setningen må ha kostet sjubarnsmoren mye.

– Jakob og lillesøsteren var veldig skuffet den 28. april. Han kom hjem fra treningsleir for å høre moren (forklare seg), og han hadde håpet at det kom noen innrømmelser, beklagelser og nyanser. Det kom ikke, og det har vært det tyngste og er fortsatt det tyngste i denne saken for dem, sa bistandsadvokat Larsen etter vitnemålet fra moren.

Det gjenstår å se om moren kommer i retten den siste dagen og hvem av barna som vil være til stede. De andre gangene de har vært der, er det ikke utvekslet ord og knapt nok blikk mellom partene i konflikten.

Les også: Presseorganisasjoner har anket – vil kjempe for innsyn i Tone Ingebrigtsens forklaring