Friidrettsstjerne strykes fra Bislett Games – suspendert for brudd på dopingreglene

29 år gamle Bekh-Romantsjuks suspensjon fremgår av en oppdatert liste fra Friidrettens integritetsenhet (AIU) over midlertidig suspensjoner.

Den ukrainske utøveren har blant annet tatt VM-sølv utendørs både i lengde og tresteg. Innendørs har hun tilsvarende medalje i tresteg. Bekh-Romantsjuk er også europamester i den sistnevnte øvelsen.

Om en snau måned skulle hun ha hoppet tresteg i Bislett Games.

– Hun var på våre lister, men blir tatt vekk nå, sier stevnegeneral Steinar Hoen til NTB og fortsetter:

– AIU gjør en viktig jobb for å holde friidretten ren og fjerne dem som bruker ulovlige midler. Vi som arrangører følger deres innstillinger 100 prosent.

Testosteron

Suspensjonen Bekh-Romantsjuk nå er ilagt, relaterer seg til en dopingsak som involverer det forbudte stoffet testosteron.

Integritetsenheten understreker at en suspensjon ilegges i tilfeller der en utøver midlertidig nektes å delta i stevner og konkurranse i påvente av en høring og endelig konklusjon i den aktuelle saken.

Torsdagens kunngjøring fra integritetsenheten kommer kort tid før fredagens Diamond League-stevne i Doha.

Bekh-Romantsjuk har ikke konkurrert siden i august i fjor. Da endte hun på 11.-plass i trestegkonkurransen for kvinner under OL i Paris. Ukrainske medier har rapportert at hun etter planen skulle returnere til konkurranse i Doha.

Bekh-Romantsjuk står nå ikke på startlistene til stevnet.

Den ukrainske profilen har inntil videre ikke selv kommentert saken.

Kenyaner utestengt

Integritetsenheten kunngjorde også torsdag at den kenyanske langdistanseløperen Nehemiah Kipyegon er utestengt i tre år etter å ha innrømmet bruk av det forbudte stoffet trimetazidin.

Kipyegon vant München maraton i oktober i sitt aller første løp på distansen. Han er den siste i rekken kenyanske løpere som nå står overfor en dopingutestengelse.

I kjennelsen i saken mot Kipyegon heter det at han testet positivt i en konkurranse i Nigeria i februar. Kenyaneren hevder å ha brukt stoffet «uten å vite om det».