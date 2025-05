Sunderland til opprykksfinale mot Sheffield United – avgjorde på overtid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Leo Hjelde var nettopp byttet inn for Sunderland og forberedte seg sikkert til å ta straffespark, men så tok Enzo Le Fée hjørnespark fra venstre for Sunderland, og midtstopper Ballard nikket ballen i mål via tverrliggeren borte i krysset.

Dermed endte det 3-2 sammenlagt til hjemmelaget.

Frank Lampards Coventry-lag sto overfor en stor oppgave etter 1-2-tap i hjemmekampen, men laget var best helt fra start på fullsatte Stadium of Light. Det var fortjent da Ephron Mason-Clarke i det 76. minutt scoret for bortelaget og utlignet til 2-2 sammenlagt.

Milan van Ewijk kom til innlegg fra høyre. Ballen gikk over Haji Wright, som var i duell med Ballard, men bak ham var Mason-Clarke våken. Han kom seg foran Trai Hume og bredsidet ballen i mål på volley.

Coventry-press

Det var Coventry som etter scoringen presset på og var nær et vinnermål. På overtid fikk Wright ballen på hodet fem meter fra mål, men nikket utenfor.

Coventry fortsatte å presse i første ekstraomgang, men Sunderland samlet seg og kom til flere muligheter i den andre. To minutter på overtid kom målet som sendte hjemmefansen til himmels.

24. mai spilles opprykksfinalen på Wembley i London. Den kampen omtales gjerne som den mest lukrative i fotballverden, ut fra hvor stor den økonomiske forskjellen er mellom spill i Premier League og Championship.

Vil ha nummer 87

Coventry var i Premier League forrige gang i 2001. Siden har klubben vært helt nede på nivå fire i det engelske seriesystemet, så sent som i 2018.

Sunderland er engelsk seriemester seks ganger, men forrige gang var helt tilbake i 1936. Klubben har spilt til sammen 86 sesonger på øverste nivå, men har ikke vært i Premier League siden 2017.

Favoritt i finalen er Sheffield United, som tok en klar 3.-plass i mesterskapsserien ti poeng bak opprykksduoen Leeds og Burnley. Yorkshire-klubben prøver å rykke rett opp igjen etter nedrykket i fjor, og Bristol City ble knust 6-0 sammenlagt i semifinalen.