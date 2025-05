Presseorganisasjoner har anket – vil kjempe for innsyn i Tone Ingebrigtsens forklaring

NTB får bekreftet at anken knyttet til tingrettens beslutning om å avvise innsynsbegjæringen ble sendt onsdag.

Sør-Rogaland tingrett kom sist fredag med sin beslutning i saken. Avgjørelsen ble opplyst å være enstemmig. Nå blir det opp til lagmannsretten å vurdere innsynssaken på nytt.

Stridens kjerne er om opptaket av Tone Ingebrigtsens vitnemål i rettssaken mot ektemannen eksempelvis skal spilles av i retten slik at pressen får høre dette.

Presseorganisasjonen har anket rettens beslutning om å lukke dørene under Ingebrigtsen-morens forklaring, samt bedt om at det gis innsyn i det som ble sagt.

– Overfor tingretten la vitnets advokat Brynjar Meling ned en subsidiær påstand om at det ilegges et totalt referatforbud i opptakene hvis pressen får innsyn. Vi vil for ordens skyld bemerke at det ikke foreligger forhold som tilsier at det kan gis et totalt referatforbud knyttet til forklaringen, heter det blant annet i anken.

– Beklagelig

Tone Ingebrigtsen krevde lukkede dører da hun i slutten av april skulle forklare seg i rettssaken mot ektefellen. Hun satte som betingelse at verken presse eller hennes egne barn, utenom de fornærmede i saken, fikk være til stede.

Vitneforklaringen ble imidlertid tatt opp, og mediene, ved Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening, sendte inn en begjæring om innsyn i forklaringen.

Påtalemyndigheten og Ingebrigtsen-barnas bistandsadvokat har stilt seg bak pressens krav. Barnas bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen reagerte på at tingretten kom til motsatt konklusjon.

– Sterkt beklagelig. Dette er en rettstilstand som kan åpne for at andre vitner kan utøve et press på domstolen for å få lukkede dører, skrev hun i en SMS til NTB fredag.

Forsvarerne til Gjert Ingebrigtsen valgte en annen tilnærming.

– Vi respekterer Tones ønske og bidrar ikke til å spre en forklaring bak lukkede dører selv om vi er godt fornøyd med forklaringens innhold og isolert sett gjerne skulle sett den offentlig når anklagene er framsatt offentlig, sa advokat John Christian Elden til NTB.

Sentral forklaring

Tingrettens begrunnet beslutningen om å avvise innsyn slik:

– Innsyn i opptaket vil kunne lede til at senere vitner i samme situasjon enten ikke vil forklare seg i det hele tatt grunnet manglende tillit til muligheten for å gjøre det uten fare for senere offentliggjøring, eller stille vilkår knyttet til opptak for å ville forklare seg.

– Manglende forklaring fra vitnet i foreliggende sak ville vært en klar ulempe for sakens opplysning, og en tilsvarende situasjon kan oppstå i fremtidige saker, het det videre i begrunnelsen

Retten uttalte også at slik den oppfatter Tone Ingebrigtsen, ville hun – dersom hun var gjort oppmerksom på innsynsmuligheten – også ha stilt som vilkår at pressen ikke ble gitt innsyn i opptaket.

I beslutningen het det samtidig at retten legger til grunn at pressen «for det første vil kunne få tilgang til de vesentlige elementene i forklaringen ved å følge prosedyrene».

– Videre kan pressen tilegne seg informasjon fra partene og også videreformidle denne informasjon, skrev tingrettsdommer Arild Dommersnes.

Snakket om forklaringen

Mette Yvonne Larsen gikk mandag ut i Aftenposten og hevdet at Tone Ingebrigtsen ga ektemannen full støtte i retten. Det skjedde etter at tingretten fastslo at forklaringen ikke er underlagt noen taushetsplikt.

– Hun sa at det ikke har vært vold i hennes hjem og benektet enhver voldshendelse. Hun avviste tiltalen mot ektemannen og ga ham full støtte i sin versjon av saken, sa Larsen.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for vold i nære relasjoner mot to av sine sju barn. Han nekter straffskyld.

