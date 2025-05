Omstridt nyvinning i vinterens Tour de Ski – svenske løpere slakter fellesstart i heat

I hver klasse blir det heat på 20-25 løpere som skal konkurrere på 5 kilometer. Heatene settes sammen ut fra sammenlagtstillingen, med maksimalt tre løpere fra hvert land. Med en gang ett heat er i mål, starter neste heat.

De oppnådde tidene vil telle i Tour-sammendraget, men det konkurreres om seier i hvert heat, og meningen er at det skal bli severdige taktiske dueller i hvert felt.

SVT har presentert nyvinningen for flere svenske landslagsløpere og sin langrennsekspert Anders Blomquist, og dommen er ganske enstemmig tommel ned.

– Jeg har gått på ski ganske lenge, og når jeg ikke forstår opplegget så tenker jeg på TV-seerne og lurer på om de kommer til å forstå det, sier William Poromaa til SVT.

– Jeg vet ikke om noen riktig vet hvordan dette skal gjennomføres, sier Ebba Andersson.

– Iblant trenger man utvikling og nytenking, men her synes jeg de har tenkt helt feil. Jeg tror ikke dette vil være en morsom konkurranseform verken for løperne eller for dem som skal se på. For sporten som helhet synes jeg det er et blindspor, sier Blomquist til SVT.

FIS melder på sitt nettsted at fellesstart i heat er utviklet av Polens skiforbund og vintersportsforbundet i Sveits. Det anslås at det blir om lag ti heat i løpet av konkurransen, fordelt på menn og kvinner.