Nådeløs Ruud møter Sinner etter enkel seier: – Blir årets tøffeste kamp

Regnværet tirsdag kveld gjorde at kampen i Masters-turneringen måtte utsettes da. Selv om det var utsikter til regn også onsdag, kunne oppgjøret gjennomføres da.

Ruud viste tidvis meget godt spill, spesielt var serven upåklagelig, og han tok seg enkelt av mannen som er ranket som nummer 66 på ATP-rankingen.

– Det føltes greit. Vi kjenner hverandre godt og har allerede to tøffe kamper mot hverandre i år. Det ble ikke like tett denne gangen, men noen ganger trenger du bare ett servebrudd i hvert sett for å vinne. Jeg er veldig fornøyd med måten jeg servet på i dag, selv om det var tøft å komme i gang etter å ha ventet hele gårsdagen., sa Ruud i intervjuet med arrangøren og fortsatte:

– Først venter du hele dagen på å spille, du er i bobla og forbereder deg til kamp, og er på anlegget og venter på å få spille i 8-10 timer før du må dra hjem. Dagen etter må du starte de forberedelsene på nytt, og komme deg tilbake i kampmodus. Det er ikke alltid like lett, så jeg er stolt over måten jeg håndterte det på, sa Ruud.

Nordmannen er ranket som nummer sju i verden og gikk inn i kampen som skyhøy favoritt. Munar har aldri nådd en kvartfinale i en Masters-turnering, og Ruud hadde vunnet fem av seks kamper mot spanjolen før onsdagens duell.

De har møttes to ganger i 2025, og Ruud har vunnet begge. Det eneste tapet kom i 2022.

Eventyrlig

Det første settet ble aldri spennende på grusbanen som ligger ved siden av Olympiastadion noen kilometer utenfor sentrum i den italienske hovedstaden.

Casper Ruud brøt spanjolen allerede i det andre gamet til 2-0, og deretter styrte han settet hjem til 6-3 etter 49 minutters spill. Gang på gang ble Munar et offer for Ruuds gode serve.

I det andre settet brøt Ruud det andre servegamet til Munar og tok føringen med 2-1. Han fortsatte med å frustrere spanjolen og tok settet med 6-4.

– Det har vært et eventyrlig nivå så langt. Han har levert en glimrende tenniskamp, konstaterte TV 2s Sverre Krogh Sundbø midtveis i det andre settet.

Hard motstand

I torsdagens kvartfinale blir motstanden betydelige tøffere. Da venter den italienske verdenseneren Jannik Sinner, som er tilbake for fullt igjen etter å ha vært utestengt i tre måneder for brudd på dopingreglementet.

– Det går ganske bra for meg akkurat nå, men kampen mot Jannik Sinner vil trolig bli årets tøffeste kamp. Jeg fikk bank da vi møttes i Torino forrige gang, selv om det var på et annet underlag. Han har sett bra ut i de første kampene her, og jeg føler meg ganske bra, så jeg er sikker på at det blir en god kamp, sa Ruud.

Casper Ruud har vunnet tre av fire åttedelsfinaler i Roma. I 2020, 2022 og 2023 tok han seg helt til semifinalen. Av arrangøren fikk Ruud spørsmål om hvordan statistikken om at han har vunnet flest kamper på grus av alle de siste fem årene kan hjelpe i kampen mot Sinner.

– Antall kamper vunnet er en ting, men seiere i viktige kamper i de største turneringene er noe annet. Der har nok Carlos Alcaraz vært bedre enn meg de siste fire-fem årene, da han har vunnet French Open i Paris, han har vunnet i Madrid et par ganger og han vant i Monte-Carlo. Han har vunnet flere store titler enn meg, men det har likevel vært en veldig stabil femårsperiode for meg på dette underlaget som gjør at jeg elsker å spille på grus. Det føles som jeg spiller i min lekegrind, men det betyr ikke at jeg ikke taper kamper på dette underlaget, svarte Ruud på det spørsmålet.

