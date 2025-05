Lise Klaveness kritisk til Fifa-presidentens Trump-møte: – Bekymringsfullt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Denne uken er nemlig Infantino i Midtøsten. Der skal han blant annet møte USAs president Donald Trump, som ankom Saudi-Arabia tirsdag.

En talsperson i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) opplyser til NTB at Infantino «har takket ja til invitasjoner om å delta på en rekke viktige arrangementer med verdensledere, der også VM i fotball vil bli diskutert».

Kongressen i Asuncion starter torsdag, men i forkant av dette er det mye aktivitet i Paraguays hovedstad. Nyhetsbyrået AP skriver at det ikke har skjedd før i moderne tid at en Fifa-president har droppet deler av kongressprogrammet.

Lise Klaveness opplyser til NTB at hun og NFF ikke har fått noen offisiell informasjon om Infantinos kalender denne uken.

– Vi stiller oss undrende til dette. Det er viktig at han er til stede de dagene vi er til stede. Dette er den viktigste møteplassen for oss, sier Klaveness til NTB – og legger til:

– Det er der demokratiet foregår.

NTB har spurt Fifa om når Infantino vil være på plass, men ikke fått annet svar enn dette:

«Fifa-presidenten ser fram til å delta på den historiske 75. Fifa-kongressen i Asunción 15. mai og feire at det paraguayanske fotballforbundet har vært Fifa-medlem i 100 år.»

Flere medier opplyser at Infantino lander i Paraguay sent onsdag.

– Verdt å stille spørsmål

Klaveness reiste til Paraguay tidlig tirsdag. Kongressen, som samler representanter fra Fifas 211 medlemsland, kan sammenlignes med fotballtinget i Norge.

Det planlagte fysiske møtet i Fifa-styret i Asuncion ble framskyndet til fredag i forrige uke og avviklet digitalt, hvilket åpnet for grepene rundt Infantinos timeplan denne uken.

– Det er en utvikling som er verdt å stille noen spørsmål rundt, ikke bare for pressen, men også for oss, sier Klaveness.

– Hvis han ikke er der, er det bekymringsfullt, utdyper hun.

Infantino skal blant annet delta på et saudi-amerikansk investeringsforum hvor flere VM-prosjekter står på timeplanen. Saudi-Arabia bruker hundrevis av milliarder dollar på stadioner samt enorme by- og transportoppgraderinger i forkant av at landet skal arrangere fotball-VM i 2034.

Infantino deltok på en lignende konferanse i Miami Beach i februar, der han satt sammen med Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, Elon Musk og saudiske tjenestemenn.

Politiske bånd

Infantino og Fifa har ofte hevdet at presidenten må opprettholde gode forbindelser med Trump-administrasjonen for å sikre at neste sommers VM-sluttspill blir vellykket.

Fifa-delegatene valgte den nordamerikanske søknaden i 2018 da den ble støttet av daværende president Trump.

Det var likevel ingen formelle møter mellom Infantino og president Joe Biden i løpet av sistnevntes fireårige periode som president. Den endte i januar.

Infantino og Biden poserte sammen på et bilde i 2022 under et G20-møte på Bali i Indonesia.

Infantino har knyttet nære politiske og økonomiske bånd mellom Fifa og Saudi-Arabia siden før VM i Russland i 2018.

