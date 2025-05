Jannik Sinner til kvartfinale i Roma – kan møte Casper Ruud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sinner har sonet ferdig tre måneders utelukkelse for brudd på antidopingreglementet. Han spiller sin første turnering siden han vant Australian Open i januar.

I kvartfinalen møter han vinneren av kampen mellom Casper Ruud og spanske Jaume Munar.

Den 23-årige italieneren slo argentinske Mariano Navone og nederlandske Jesper de Jong ganske enkelt i sine to første kamper, men fikk sterkere motstand fra Cerundolo.

Hevet nivået

– Han er en tøff motstander, og jeg fikk en utfordring i dag, men jeg veldig forøyd. Jeg føler at jeg hevet nivået mitt. Publikum hjalp meg masse, sa Sinner.

Argentineren presset ham i det første settet, men i tiebreak var Sinner klart best og vant 7-2.

I 2. sett måtte Sinner be om medisinsk timeout da han ledet 2-1. Han fikk behandling for en stor blemme på foten og ble plastret før han spilte videre. Så brøt han til 3-1-ledelse i et langt game, og igjen til 5-1.

Cerundolo var seig og brøt tilbake da Sinner skulle serve hjem kampen. Argentineren hadde bruddsjanse også på 5-3, men Sinner avgjorde etter vel to timer og et kvarter.

Cerundolo ga Casper Ruud kamp i semifinalen i Madrid Open for halvannen uke siden. I den kampen avverget Ruud 15 av 18 bruddballer på veien mot seier.

Både Sinner og Ruud fikk sine kamper tirsdag utsatt flere timer på grunn av regnvær i Roma. For nordmannen var ventetiden forgjeves da kampen mot Jaume Munar til sist ble utsatt til onsdag.

Les også: Casper Ruud ventet forgjeves – kampen mot Munar utsatt til onsdag