Gjert Ingebrigtsen vil ha full frifinnelse

Onsdag er turen kommet til bistandsadvokat og forsvarer i saken mot Gjert Ingebrigtsen. De vil legge fram sitt syn på skyldspørsmålet og påtalemyndighetens påstand om straff på vegne av de to fornærmede i saken og den tiltalte faren.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet sønnen Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (19) over flere år da de var mindreårige. Han erkjenner ikke straffskyld.

Ingebrigtsens forsvarer John Christian Elden sier de vil argumentere for frifinnelse i retten. Kona til tiltalte, Tone Ingebrigtsen, støtter mannens forklaring i saken, og var til stede i rettssalen tirsdag. Fem av deres sju barn og fire av svigerdøtrene har imidlertid beskrevet et fryktregime over mange år i familien.

– Tvilsom påstand

Tirsdag nedla påtalemyndigheten påstand om at friidrettstreneren og sjubarnsfaren skal dømmes til 2,5 års fengsel for psykisk og fysisk mishandling i nære relasjoner.

– Det er vanskelig å se at det hører hjemme med den bevisførselen vi har fått i denne saken, og hvor det er tvilsomt om noe i det hele tatt er straffbart, sa Elden etterpå.

Aktor og statsadvokat Angjerd Kvernenes var ikke så overrasket over den reaksjonen.

– Jeg skal ikke kommentere forsvarers reaksjon, men vi mener at vi har lagt ned en riktig påstand om hva som er en passende straff i denne saken, sa hun tirsdag.

Hun forklarer til NTB at når straffutmålingen gjøres, tas det utgangspunkt i gjerningsperioden tiltalen omfatter. Samtidig er etterfølgende virkninger et straffeutmålingsmoment: virkningene av at det såkalte fryktregimet Ingebrigtsen anklages for å ha hatt i hjemmet, har vært der hele livet til de fornærmede i saken.

– Det blir en sammensatt vurdering. Som utgangspunkt så er det tiltaleperiodene vi forholder oss til, men også skadevirkninger og skadepotensial, som vi har redegjort for, sier Kvernenes.

Ønsket ikke å se faren i fengsel

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen skal først ut i retten onsdag, og argumentere for sine klienter og deres syn på skyldspørsmålet. Hun representerer for øvrig flere av de andre barna til Ingebrigtsen, der sakene ble henlagt på grunn av bevisets stilling eller at det var gått for lang tid.

Hun understreket tirsdag at det viktigste for hennes klienter, er at sannheten kommer fram, og sa at det opplevdes ubehagelig med påstanden om fengselsstraff for faren.

– Men de forholder seg til at påtalemyndigheten mener at det er det riktige, og de syns påtalemyndigheten har gjort en veldig god jobb både i saken og i dag, og da støtter de det som foreslås. Det er ingen som føler det bra at foreldre må i fengsel, sa hun.

