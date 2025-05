Elden hardt ut mot bistandsadvokaten

Av Mette Estep/NTB og Lars Eide/NTB

Elden hevdet i sin prosedyre i Sør-Rogaland tingrett at hensikten med anklagene mot hans klient ikke var at de skulle havne i retten.

– Det startet som et forsøk på å bli kvitt to brysomme konkurrenter, sa advokat Elden.

Elden antydet dermed at det egentlig bare startet med et ønske fra løperbrødrene Ingebrigtsen om at faren deres ikke skulle trene friidrettsutøverne Per Svela og Narve Gilje Nordås.

– Det endte i en virkelig straffesak, der brorparten av Sørvest politidistrikt sine ressurser på familievoldsområdet er brukt opp, sa Elden videre.

Gjert Ingebrigtsen er anklaget for å ha mishandlet to av sine sju barn ved gjentatte trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold og andre krenkelser over flere år. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Elden sa at aktoratets straffepåstand om 2,5 års fengsel for mishandling i nære relasjoner viser «hvor galt dette er gått».

Kritikk

Forsvarsadvokaten sendte også et kraftig stikk mot bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, da han pekte på henne som ansvarlig for hvordan saken har utviklet seg:

– Den er styrt av en meget engasjert og driftig bistandsadvokat, sa Elden.

– I denne saken har bistandsadvokaten, i sin prosedyre, eller skal jeg kalle de ti første minuttene for en vitneforklaring, redegjort for sitt engasjement i saken. Det er prisverdig, sa Elden og la til:

– Det er også slik at bistandsadvokatens inntreden og kraftige engasjement har hatt sine omkostninger for saksprosessen og for måten dette har gått fram på.

Larsen ble for halvannet år siden kontaktet av tiltaltes datter, som ønsket hjelp i det jenta kalte «kampen mot foreldrevernet».

– Larsen anmeldte saken etter en samtale med fornærmede. Dette la premissene for den videre etterforskningen av saken, sa Elden.

Larsen svarer slik på kritikken fra Elden:

– Jeg synes det er veldig sjarmerende, egentlig. Han er en kriger, og det er klienten hans også. Han kjemper mot en motstander, og det synes jeg må være greit. Nå har han vært vesentlig mer aktiv enn meg, da, sa Larsen til NTB og andre medier i en pause.

Barna gikk, mor kom inn

Elden tok også opp medieomtalen i sin prosedyre:

– Det som er interessant, er at det er særlig den ene siden i saken som har drevet den fram gjennom mediene, sa Elden.

Han påpekte at Gjert Ingebrigtsen har valgt ikke å kommentere det og å «gå ut mot sine egne barn» fordi han har ønsket å skåne familien.

Kona til tiltalte, Tone Ingebrigtsen, var ikke til stede i rettssalen da bistandsadvokaten prosederte onsdag formiddag. Hun ankom imidlertid da forsvarerne skulle holde sitt innlegg.

Da satte hun seg på en tom benk, der barna Henrik og Kristoffer Ingebrigtsen med deres ektefeller og kona til Jakob Asserson Ingebrigtsen, Elisabeth, hadde sittet tidligere på dagen.

Da Ingebrigtsen-barna dro fra tingretten, tok de også med seg den fornærmede jenta i saken. Jakob Asserson Ingebrigtsen har ikke vært i retten denne uka.