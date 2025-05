Casper Ruud ventet forgjeves – kampen mot Munar utsatt til onsdag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruud ventet i mange timer på å få spille kampen mot spanske Jaume Munar, men sent tirsdag kveld kom beskjeden om at spillerne må gjøre et nytt forsøk onsdag klokka 14.00.

Ruuds kamp skulle være den femte og siste på hovedarenaen, men klokka 23.00 var den fjerde kampen, mellom Peyton Stearns og Jelina Svitolina, fortsatt i gang.

Ruud er 6.-seedet i Internazionali d'Italia. Han kommer rett fra seier i Madrid Open, hans største tittel så langt i karrieren.

Munar er nummer 66 på rankingen, og han har som best vært nummer 52. Han har aldri vunnet en tittel.

Ruud har vunnet fire av fem tidligere oppgjør mot den spanske 28-åringen i ATP-turneringer, deriblant begge kampene på grus. Han tapte i Tokyo i 2022. Tidligere i år slo han Munar i tre sett i semifinalen i Dallas.

Vinneren møter verdensener og hjemmefavoritt Jannik Sinner i kvartfinale torsdag. Sinner spiller sin første turnering siden han vant Australian Open i januar. Han har sonet tre måneders utelukkelse for brudd på antidopingreglementet.

Sinner har ennå ikke avgitt sett i turneringen.

