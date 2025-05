Ruud videre til åttedelsfinale i Roma – motstanderen trakk seg med skade

Dermed skal Ruud opp mot spanjolen Jaume Munar i åttedelsfinalen i Masters 1000-turneringen.

Berrettini har vært mye skadeplaget, og problemene slo til igjen mot nordmannen.

– Beklager, Matteo. God bedring, skrev Ruud med tusj på TV-skjermen da kampen var over.

Uheldig igjen på hjemmebane

Seiersintervjuet ble også noe dempet.

– Jeg synes så synd på ham, for det er her han er fra. Det er hjemmeturneringen hans, og han har ikke spilt her siden 2021 på grunn av andre skader. Han har jobbet hardt for å komme tilbake, og så får han trøbbel igjen. Jeg håper det ikke blir langvarig, sa Ruud om Berrettini.

– Han er litt av en spiller og en trussel. Nivået i første sett var høyt i dag. Alt i alt er jeg fornøyd med spillet mitt, og jeg synes jeg servet bedre enn på lenge. Det hjelper, la det norske tennisesset til.

Nordmannen vant et jevnt åpningssett 7-5. Det ble tydeligere i starten av annet sett at Berrettini slet med noe, og da han ble brutt til 0-2 av Ruud, ga han opp.

Italieneren gikk tydelig preget av banen med bøyd hode.

Nytt Munar-møte

Ruud er i kjempeform og er blant favorittene i Roma etter å ha vunnet Masters 1000-turneringen på grusen i Madrid nylig. Det er hans største tittel i karrieren.

Han blir favoritt igjen mot Munar, som imponerte ved å slå ut Sebastian Korda i sin 3.-rundekamp. De to har møttes fem ganger tidligere, og Ruud står med fire seirer over spanjolen.

– Vi har spilt to tøffe kamper før i år, så la oss kjøre på igjen. Han er en fenomenal spiller og en «fighter», særlig på grus. Jeg skal forberede meg på en skikkelig tøff kamp. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å bli klar.

