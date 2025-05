Påtalemyndigheten mener Gjert Ingebrigtsen må dømmes for mishandling

Det var konklusjonen halvveis gjennom aktoratets prosedyre i Sør-Rogaland tingrett tirsdag.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet to av sine sju barn fysisk og psykisk, løpestjernen Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (19). Han nekter straffskyld.

Statsadvokat Angjerd Kvernenes tok for seg den delen av tiltalen som gjelder Jakob, mens statsadvokat Ellen Mellemstrand Gimre tok prosedyredelen som gjelder tiltaltes datter. Begge sa at retten etter påtalemyndighetens syn kan legge de fornærmedes forklaring til grunn.

I sin prosedyre fokuserte Kvernenes på at de fornærmede har vokst opp i et strengt regime preget av frykt og utrygghet. Hun mener det ikke er noen tvil om at det over mange år var en fryktkultur i Ingebrigtsen-hjemmet, minst fra januar 2008 da de fornærmede var henholdsvis ett og sju år.

Ingen periode fri for frykt

Påtalemyndigheten mener det har vært et vedvarende regime, der ingen periode var fri for kontroll og frykt for konsekvenser.

– Påtalemyndigheten mener at tiltaltes atferd overfor Jakob og NN (datteren) er i kjerneområdet for hva bestemmelsen om mishandling i nære relasjoner er ment å ramme, sa Kvernenes.

Hun brukte lang tid på å gå gjennom forklaringer fra de fornærmede og vitneforklaringer som støttet disse rundt sentrale episoder i saken.

Retten har gjennom de siste ukene fått høre om flere hendelser der tiltalte skal ha vært fysisk mot Jakob og flere av barna sine.

– Vi er av den klare oppfatning at de objektive og de subjektive vilkårene for domfellelse er til stede. Han var far, han var den voksne, det er ingen tvil om at handlingene var bevisste, og at handlingene skal anses som forsettlige, konkluderte Kvernenes.

I sluttfasen

Aktoratet ba for øvrig retten om å se bort fra forklaringen til tiltalte og hans kone Tone Ingebrigtsen.

Verken tiltaltes kone eller sønnen Martin, den eneste av de voksne barna som støtter farens framstilling av oppveksten og familielivet, møtte i retten tirsdag. Bakerst i retten følger imidlertid Henrik og Kristoffer Ingebrigtsen med, med Jakobs kone og sine respektive ektefeller.

Sju uker etter første dag i rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen gjenstår kun tre dager. De går med til prosedyrer, avslutningsinnlegg og eventuelt replikker.