Påtalemyndigheten vil ha Gjert Ingebrigtsen fengslet i to år og seks måneder

Det kom fram da påtalemyndigheten holdt sin prosedyre i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes tirsdag.

Statsadvokatene Angjerd Kvernenes og Ellen Mellemstrand Gimre mener at både de objektive og subjektive vilkårene for domfellelse av Ingebrigtsen er til stede.

De krever også at friidrettstreneren dømmes til å betale sakskostnadene.

Gjert Ingebrigtsens forsvarer John Christian Elden sier dette om påstanden om fengselsstraff:

– Det er vanskelig å se at det hører hjemme med den bevisførselen vi har fått i denne saken, og hvor det er tvilsomt om noe i det hele tatt er straffbart. Vi kommer til å argumentere for frifinnelse i retten i morgen.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet to av sine sju barn fysisk og psykisk. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Tegnet bilde av fryktregime

Aktoratet tegnet i prosedyren et bilde av et fryktregime over mange år i Ingebrigtsen-hjemmet, og de gikk gjennom en rekke episoder der den tiltalte skal ha vært fysisk mot Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og søsteren hans (19).

Påtalemyndigheten mener flere vitneforklaringer støtter opp om forklaringene til de to fornærmede, og de ba retten om å legge disse til grunn.

Samtidig ble retten bedt om å se bort fra forklaringen til tiltalte og hans kone, Tone Ingebrigtsen.

– Tiltalte og Tone Ingebrigtsen har etter påtalemyndighetens syn tilpasset forklaringene sine for å unngå straff for tiltalte, sa statsadvokat Gimre.

– Vi noterer oss at påtalemyndigheten kommer med slike løse påstander, kommenterer Elden.

– Vil at sannheten skal fram

Påtalemyndigheten mener at den påståtte mishandlingen av Jakob Ingebrigtsen pågikk i en periode på ti år, og at søsteren hans ble mishandlet i en periode på fire år.

Bistandsadvokaten til de fornærmede, Mette Yvonne Larsen, sier at Jakob Asserson Ingebrigtsen og søsteren støtter påtalemyndighetens vurdering.

– De vil bare at sannheten skal komme fram. De synes selvfølgelig dette er ubehagelig, men de forholder seg til at påtalemyndigheten mener dette er det riktige, sier Larsen og fortsetter:

– De synes påtalemyndigheten har gjort en veldig bra jobb både i saken og i dag, og da støtter de det som foreslås. Det er ingen som føler det er bra at foreldre må fengsel, men de er veldig glad for at sannheten har kommet fram. Det er det viktigste.

Sammenlignet med andre dommer

Aktoratet mener mishandlingen av datteren danner utgangspunkt for ett års fengsel, mens mishandlingen av sønnen gir utgangspunkt for to års fengsel.

Påtalemyndigheten trakk paralleller til flere lignende saker og dommene som er gitt i dem.

– Det skal generelt svært mye til at mishandling av barn ikke straffes med ubetinget fengsel, sa Gimre.

Aktoratet tillegger det også betydning at faren gjennomgående har gitt barna skylden for at familien har brutt sammen.

– Dette viser en total ansvarsfraskrivelse og mangel på selvinnsikt hos tiltalte, sa Gimre.

Strafferammen for mishandling i nære relasjoner er seks års fengsel.

Skuffet over moren

To av de fornærmedes søsken og deres ektefeller samt kona til Jakob Assersson Ingebrigtsen var til stede i retten tirsdag.

Tone Ingebrigtsen dukket også opp i rettssalen, og det var ifølge bistandsadvokaten krevende for datteren.

– Nå skal jeg være litt forsiktig. Det som er med yngstejenta her, er at det er en veldig uavklart situasjon. Særlig etter hennes (Tones) forklaring 28. april. Det gjør at det er vanskelig for henne. De andre har ikke kommentert det, sier Larsen.

Det ble vekslet ytterst få blikk, om noen, mellom Tone Ingebrigtsen og den øvrige familien i rettssalen. Larsen legger til:

– Jakob og lillesøsteren var veldig skuffet den 28. april. Han kom hjem fra treningsleir for å høre moren (forklare seg), og han hadde håpet at det kom noen innrømmelser, beklagelser og nyanser. Det kom ikke, og det har vært det tyngste og er fortsatt det tyngste i denne saken for dem.

