I dag kommer aktors påstand i Ingebrigtsen-saken

Sju uker etter første dag i rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen gjenstår kun tre dager. De går med til prosedyrer, avslutningsinnlegg og eventuelt replikker. Aktoratet er først ut.

Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet to av sine sju barn fysisk og psykisk: løpestjernen Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (19). Da Kvernenes innledet saken, orienterte hun retten om at Gjert Ingebrigtsen er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Spørsmålet nå er om hun og statsadvokat Ellen Gimre mener at det er ført tilstrekkelig bevis for skyld, slik at de legger ned påstand om at Ingebrigtsen blir dømt. Hvis ikke bevisene dokumenterer skyld, vil det legges ned påstand om frifinnelse.

Etter påtalemyndigheten skal forsvarerne og bistandsadvokaten holde sine innlegg og komme med eventuelle replikker. Til slutt kan tiltalte kommentere.

Streng eller voldelig

Gjert Ingebrigtsen erkjenner ikke skyld for noen av punktene i tiltalen om vold i nære relasjoner. Han har imidlertid erkjent at han har gått for langt ved et par anledninger og påtatt seg ansvaret for at sjargongen og ordbruken i familien utviklet seg til å bli krass og høylytt. Han forklarte i retten at han på tidspunkt gikk fra å være pappa til å bli trener.

– Jeg ble for mye trener. Kommunikasjonsformen i mine oppgaver som trener var ikke alltid grei. Den forplantet seg etter hvert til deler av vårt liv som skulle vært en annen arena. Som skulle vært en familiær arena, forklarte Ingebrigtsen da.

Forsvarer John Christian Elden sa tidlig i saken at «en trener vil ha visse funksjoner som en kjærlig far ikke skal ha».

– Du vil helst ikke ha drillsersjanten din som far, og det er en grunn til det. Her han man kombinert disse rollene på en måte som i ettertid kanskje er uheldig, sa Elden til NTB.

Aktor har imidlertid anført at det ikke er det saken dreier seg om.

– Det er ikke en sak som handler om hvor langt en trener kan gå i å motivere eller presse utøvere som man er trener for, sa Kvernenes.

– Selv om man er trener, så er vedkommende fortsatt en far, la hun til.

Svært ulike oppfatninger

Aktor uttalte under innledningen at det er vanskelig å peke på ett enkelt bevis i saken som alene kan være avgjørende.

I stedet er det fra begge sider ført vitner, i tillegg til skriftlig dokumentasjon, film- og lydklipp.

De fleste er enige i at familien Ingebrigtsen ikke er noen A4-familie, med foreldre som har stått på for sju barn og jobbet hardt for at tre av sønnene skulle bli løpere i verdensklasse. Det er tegnet et bilde av tiltalte som en svært bestemt, målbevisst, kompromissløs og direkte mann med stort engasjement for sine nærmeste.

Det er imidlertid et stort sprik fra beskrivelsene fra forsvarernes vitner og klippene som er vist fra TV-serien «Team Ingebrigtsen», til det vitnene fra påtalemyndigheten og bistandsadvokaten har sagt.

Moren, søstrene, svogeren og nevøen til Gjert Ingebrigtsen, samt ett av de seks voksne barna, tiltaltes tidligere sjef, et knippe venner av familien og andre fra omgangskretsen har omtalt Gjert og familien i svært positive vendinger: En varm, kunnskapsrik mann med enorm arbeidskapasitet, som gjør alt for sine barn, og et familiehjem med åpne dører og mye liv og røre.

Fem av hans sju barn, fire av svigerdøtrene og en rekke personer, involvert i oppfølging av løpersønnene, har fortalt om en svært aggressiv og uforutsigbar far, og om en oppvekst preget av skjellsord, frykt og utrygghet.

Støttet av kona

Barna som har forklart seg, har i ulike vendinger sagt at moren ikke grep nok inn når det oppsto høylytte krangler og konflikter i oppveksten deres.

I forkant av saken hadde ikke Tone Ingebrigtsen forklart seg for politiet, gitt intervjuer eller uttalt seg i mediene, verken om bruddet med fem av de sju barna eller om tiltalen mot ektefellen. Da hun skulle vitne, krevde hun lukkede dører og at pressen forlot salen.

– Jeg ber om respekt for at dette er en vanskelig sak. Jeg er midt mellom de jeg elsker, sa hun før hun framsatte kravet.

Hun fikk kravet innvilget, fordi retten mente det var viktig at dommerne fikk høre hennes forklaring. Avgjørelsen har møtt kritikk og ble påklaget av pressen. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har fortalt til Aftenposten hva moren sa.

– Hun sa at det ikke har vært vold i hennes hjem og benektet enhver voldshendelse. Hun avviste tiltalen mot ektemannen og ga ham full støtte i sin versjon av saken, sier Larsen.

