Frustrert Klaveness varsler kraftig Stoltenberg-offensiv: – Sliter med å nå opp

Norsk fotball må i løpet av relativt få år gjennom en omfattende anleggsomstilling. Over 1500 kunstgressbaner må byttes ut som følge av EU-forbudet mot kjøp og salg av mikroplast.

Forbudet trer i kraft i oktober 2031.

NFF har i første omgang søkt regjeringen om 2,45 milliarder kroner til et fotballens miljøfond over 13 år. Totalt er det anslått at regningen for å løse kunstgresskrisen vil ende på sju milliarder.

Nå kjenner fotballpresident Lise Klaveness på en frustrasjon knyttet til at det oppleves «seigere enn vanlig» å få finansministerens øyne på saken.

– Vi må bare erkjenne at vi sliter med å nå opp på agendaen til finansminister Jens Stoltenberg. Dette handler til syvende og sist om at vi skal få midler til å klare en miljøomstilling som er myndighetsbestemt. Vi støtter den, men vil ikke klare den alene, sier Klaveness.

Varsler sjarmoffensiv

Fotballpresidenten sier hun ser at kampen om Stoltenbergs oppmerksomhet er stor, men legger samtidig til:

– Vi forstår veldig godt at det er vanskelig å prioritere inn nye ting på statsbudsjettet i en tid der det er krig og uro i verden, men vi kan ikke godta at man glemmer hjemmebanen, sier Klaveness – og legger til:

– Politisk er det litt fallitt dersom nytt statsbudsjett handler om kuler, krutt og opprustning av forsvar, men ikke hvordan folk skal leve sammen her hjemme.

Nå varsler fotballtoppen at det i tiden som kommer og fram mot høstens stortingsvalg vil bli innledet en offensiv mot det politiske miljøet.

– Vi vil mobilisere kraftig framover for å nå gjennom hos alle partier, men vi forventer selvfølgelig at regjeringen tar kapteinsbindet i denne saken, sier Klaveness.

Marerittet

Regjeringen har i lengre tid varslet en handlingsplan for utfasing av gummigranulat. Den lar fortsatt vente på seg.

Regjeringen lovet først at planen skulle komme i løpet av 2024, og deretter rundt påske. I forrige måned fikk NTB opplyst at den vil komme i løpet av våren.

Klaveness er mer enn spent på innholdet.

– For oss er marerittet å få en handlingsplan uten virkemidler. Dette er ikke noe frivilligheten klarer å ta. Det hører dere på summene, sier hun.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) har overfor NTB vært tydelig på at regjeringen må jobbe grundig med handlingsplanen.

– Gitt behovet for investeringer i baner og for å utvikle alternativer til gummigranulat, tror jeg de fleste ser at det ikke finnes noen «quick fix». Jeg er opptatt av å jobbe sammen med idretten for å finne gode løsninger, sa han til NTB i april.

Kultur- og likestillingsministeren Lubna Jaffery (Ap) skriver til NRK at dette er en prioritert sak.

– Jeg har forståelse for at Norges fotballforbund er bekymret for den store miljøomstillingen som kommer. Derfor kommer vi snart med en egen handlingsplan om gummigranulat. I tillegg gir vi i 2025 midler til NFF slik at de kan fortsette med utprøving og veiledning. Vi har også økt tilskuddet fra spillemidlene til bygging og rehabilitering av kunstgressbaner uten gummigranulat, og når vi etter hvert skal øke tilskuddssatsene, vil det med stor sannsynlighet stimulere til å skifte dekke og ifyll, skriver Jaffery til NRK.

