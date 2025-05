Fotballtoppene om opphetet VAR-debatt: – Alt sauses litt sammen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Innledningen på eliteseriesesongen har ikke uventet inneholdt VAR-diskusjoner. Det omstridte verktøyet ble besluttet videreført på fotballtinget tidligere i år.

Senest søndag ble det opphetet debatt rundt en handssituasjon i den målløse storkampen mellom Rosenborg og Brann.

Mandag ga fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken en oppdatering på VAR-bruken i norsk fotball da de møtte pressen. Der pekte fotballtoppene blant annet på at videodømming har gitt flere riktige avgjørelser i kampavgjørende situasjoner.

Klaveness og Løken mener samtidig at VAR utsettes for urimelig kritikk. Etter å ha trukket fram handsepisoden i Bergen søndag, sa sistnevnte:

– Når Jesper Mathisen går ut så tydelig som han gjør, er det litt sånn at alt sauses litt sammen i forhold til at VAR har skylden for alt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

VAR-sjekk av Noah Holms scoring for Rosenborg mot Kristiansund. Den ble annullert. Og det skapte reaksjoner. (Ole Martin Wold/NTB)

Beskjed til lederne

Klaveness er på samme linje.

– VAR blir aldri perfekt. Dommerne blir aldri perfekte. Det vil skje menneskelige feil. Det viktigste for oss nå er å jobbe knallhardt med utvikling. Én ting er det teknologiske. Der går det veldig bra. En annen ting er å få teamene til å utvikle seg. Det jobbes det også godt med, sier hun til NTB – og legger til:

– Og i tillegg (forsøker vi å) svare ut så godt vi kan og gi litt tilbakemelding når alt blir kalt for VAR. Ledere gjør feil, journalister gjør feil, spillere gjør feil og dommere gjør feil. Det går ikke an at de ikke gjør det. Sånn vil det være med eller uten VAR. Så alt handler ikke om VAR.

Fotballpresidenten sier det vil ta tid å utvikle «det menneskelige i VAR-protokollen».

– Norge ligger ikke etter noen andre land på dette. Vi jobber veldig godt, er fotballpresidentens konklusjon.

Flere klubbledere, blant dem RBKs daglige leder Tore Bjørseth Berdal, har den siste tiden rettet skarp kritikk mot VAR. Klaveness henviser til at fotballtinget med overveldende flertall stemte for en videreføring av teknologien.

– Nå kom den avgjørelsen, og da må ledere også lede inn i det, selv om man er skuffet etter kamp. Vi vet hvordan det er når man har skoene på og adrenalinet pumper. Da har man ofte behov for å flytte energien et sted. Vi vet hva vi er en del av, men det er viktig for oss å avkode dette og stille krav til lederne, sier fotballpresidenten til NTB.

Tester kunstig intelligens

På spørsmål om hvordan hun opplever den vedvarende støyen, svarer Klaveness:

– Jeg forholder meg til det, og VAR har blitt en sånn sak i Norge. Det er en sak med fordeler og ulemper, og som ble tatt opp på tinget. Våre eiere vil ha VAR, og tinget er eierne våre, sier hun.

Sammen med generalsekretær Løken pekte hun på at faste VAR-team og ny programvare som reduserer tidsbruken ved offsideavgjørelser er to tiltak som nå er iverksatt.

NFF har også lansert TV-programmet «Dommerfokus» som skal ta for seg nøkkelsituasjoner. I tillegg prøves det nå ut ny teknologi som kan gi ytterligere et løft.

– Vi tester på en av VAR-stasjonene en demoversjon der kunstig intelligens tas i bruk til å ta avgjørelser raskere. Du får hjelp til å trekke linjer, slik at offsideavgjørelser går raskere, sa Løken mandag.

Videodømming har vært heftig debattert og ofte kritisert siden den norske innføringen i 2023-sesongen. Misnøyen var særlig stor fra supportermiljøet, og i fjor sommer ble flere kamper avbrutt etter protester på tribunene.