Watkins fikset Villa-seier i nøkkelkamp – snuser på mesterligaplass

Den sterke trepoengeren ble ordnet da Ollie Watkins løp inn kampens eneste mål fem minutter på overtid i første omgang. Den hurtige spissen dyttet ballen inn ved første stolpe etter et smart innlegg fra Morgan Rogers.

Scoringen kom på tampen av en rolig første omgang der lagene lenge hadde utlignet hverandre i banespillet. Villa skapte noen sjanser helt mot slutten og fikk betalt for å holde trykket oppe da Matty Cash brøt høyt og serverte Rogers.

Watkins' mål var hans 75. i Premier League, og han er med det Aston Villas mestscorende i ligaen noensinne.

Justin Kluivert kjempet seg til en brukbar sjanse for Bournemouth like etter hvilen, men Villa-keeper Emiliano Martínez stoppet ham effektivt.

Det ble en vrien kamp for vertene mot et hardtkjempende Villa-lag. De siste ti minuttene fikk Bournemouth spille med én mann mer etter at Jacob Ramsey fikk sitt andre gule kort. De satte gjestene under et voldsomt press, men lyktes ikke med å score.

Helt på tampen, i femte tilleggsminutt, reddet Cash på streken da Antoine Semenyo var i ferd med å utligne til 1-1.

Seieren gjør at Villa er oppe på 63 poeng etter 36 kamper. Det er like mange som Newcastle og Chelsea, som møtes søndag.

Manchester City ligger to poeng foran Villa, og Arsenal ytterligere to foran. Nottingham har 61 poeng før sin hjemmekamp mot nedrykksklare Leicester søndag.

Les også: Haaland målløs i comebacket – Champions League-plassen kan ryke for City