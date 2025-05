Sørloth med tidenes raskeste La Liga-hattrick: – Fantastisk artig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det spanske hovedstadslaget ledet 4-0 allerede etter en halvtime som følge av en svært fruktbar start for trønderen som ble valgt som midtpiss i lørdagens kamp. Han scoret alle de fire målene mot sin tidligere klubb.

– En stor 1. omgang av laget med en spiss i superform, kommenterer pappa og tidligere stjernespiss Gøran Sørloth overfor NTB.

Sønnen hans forlenget først inn Pablo Barrios Rivas innlegg like før sju minutter var spilt. Etter ni og et halvt minutt lurte han ballen inn i det lengste hjørnet fra utkanten av sekstenmeteren, før han fullbyrdet hattricket med å hamre inn 3-0 etter at ti minutter og 46 sekunder var spilt.

Rekord

Helt nøyaktig kom de tre første Sørloth-målene i løpet av tre minutter og 57 sekunder. Det gjør det til det raskeste hattricket som er scoret i den spanske toppdivisjonen noen gang.

Inntil søndag hadde Bebeto rekorden med hattrick på fire minutter og 43 sekunder for Deportivo La Coruña i 1995, ifølge Wikipedia, Opta og Uefa.

Ifølge La Liga-eksperten og TV-kommentatoren Petter Veland er også Sørloths hattrick det tidligste som er scoret i en La Liga-kamp.

– Fantastisk artig med alle rekorder. Det blir triggere når man har lagt opp og memorerer karrieren, sier pappa Sørloth.

Firemålsscorer

Like før halvtimen var spilt dunket Sørloth like greit inn én til og økte til 4-0 mot gamleklubben.

– Det er spinnvilt det han bedriver ute på gressmatten her. Han kan jo knuse alle verdens rekorder. Det er lekestue, utbrøt TV 2-kommentator Robin Grov.

Seieren gjorde at Atlético trygget 3.-plassen i La Liga.

Sørloth har tidvis fått mindre spilletid enn ønsket i Atlético, men står likevel med solide 17 mål i La Liga denne sesongen. Hans målform er godt nytt for det norske landslaget før VM-kvalifiseringskampene mot Italia og Estland i starten av juni.