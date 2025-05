Müller tok farvel med hjemmefansen i München: – Tusen takk til dere alle for alt

– Alt for våre farger i 25 år, sto det på et stort rødt banner under en tifo til hyllest for klubblegenden.

Ute på banen ble 35-åringen overrakt både blomster og et bilde av seg selv med alle trofeene han har vært med på å vinne i klubben.

Også i år var Müller med å hente et trofé til München. Allerede forrige helg kunne storscoreren juble for sin 13. bundesligatittel med klubben.

Bayern meldte i april at inneværende sesong blir Müllers siste i klubben. Ved sesongslutt forlater han klubben han kom til som 10-åring sommeren 2000.

– Tusen takk til dere alle for alt. Jeg vil aldri glemme tiden min her, sa Müller blant annet i en takketale etter kampen.

Klubbrekord

I 2008 fikk han debuten for førstelaget under Jürgen Klinsmann, og sesongen etter slo han gjennom under ledelse av Louis van Gaal.

– Müller spiller alltid, sa nederlenderen i sin tid. Det gjaldt i mange år.

Storscoreren har siden satt klubbrekord med 750 spilte kamper og står med 248 scoringer og 274 målgivende pasninger i løpet av sin karriere i klubben. Han har også hjulpet laget til to Champions League-titler og seks tyske cuptriumfer.

Rykket ned

Bayern slo Borussia Mönchengladbach 2-0 i lørdagens kamp. Harry Kane og Michael Olise sto for scoringene. Müller ble byttet av til stor applaus etter 83 minutter på banen.

For Magnus Knudsen ble lørdagen en stor nedtur. Nordmannen spilte hele kampen da Holstein Kiel røk 1-2 for Freiburg og mistet siste rest av håpet om et år til på øverste nivå.

Andreas Hanche-Olsen spilte hele kampen da Mainz vant 4-1 og sendte Bochum ned til nivå to.