Håpet lever for Horneland og Saint-Étienne etter sterk borteseier

Etter 33 spilte kamper ligger Hornelands menn fortsatt under nedrykksstreken, men de ser ut til å knappe noe inn på lagene foran.

Nedrykkskonkurrenten Le Havres kamp mot Marseille ble midlertidig stoppet. Det skjedde fordi Le Havre-supportere angrep Marseille-supportere som feiret Amine Gouiris 1-0-mål i annen omgang. Etter en halvtimes stans kunne kampen fortsatte. Issa Soumaré utlignet for Le Havre, før Mason Greenwood sørget for Marseilles scoring nummer to. Kampen endte til slutt med 3-1-seier til Marseille etter Gouiris sikret Marseille det tredje målet.

Le Havre ligger på kvalifiseringsplassen og er ett poeng foran Saint-Étienne.

Horneland hadde tent sine elever, og gjestene fikk en drømmestart på kampen. Florian Tardieu fikk ballen i returrommet og plasserte inn 1-0 med et nydelig langskudd like før tre minutter var spilt.

I en relativt jevnspilt første omgang skulle Saint-Étienne få en ny scoring like før pause. Denne gang var det vingen Irvin Cardona som noterte nettkjenning for bortelaget.

I annen omgang klarte de grønnkledde å forsvare ledelsen, og dermed ligger det an til mer dramatikk i siste serierunde, som spilles neste helg. da har Saint-Étienne hjemmekamp mot Toulouse, mens Le Havre spiller borte mot Strasbourg.

Nantes, som møter tabelljumbo Montpellier hjemme i siste runde, ligger bare tre poeng foran Saint-Étienne, men på grunn av målforskjell er det urealistisk at de blir tatt igjen av den norske trenerens lag.

Horneland ga seg i Brann etter forrige sesong og overtok Saint-Étienne etter 15 spilte serierunder. Da lå laget tredje sist på tabellen.

